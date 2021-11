Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O australiano Craig Wright, que alega ter sido o criador da bitcoin, garante que o seu amigo Dave Kleiman, que morreu em 2013, não o ajudou a criar a criptomoeda nem a fazer o trabalho inicial de “mineração” que lhe garantiu uma fortuna hoje avaliada em 73 mil milhões de dólares (cerca de 63 mil milhões de euros). O caso chegou a tribunal, onde Wright reconheceu que trabalhou com Kleiman mas que este apenas o ajudou a fazer alguns testes, não na conceção do código informático.

O documento que foi divulgado em 2008 e que mostrou em que se basearia a bitcoin era assinado por um Satoshi Nakamoto. No entanto, é provável que este seja apenas um pseudónimo para o verdadeiro responsável (ou os verdadeiros responsáveis) pela criação da moeda.

Embora poucos na comunidade das criptomoedas acreditem que Craig Wright seja, realmente, o criador da bitcoin, a realidade é que este informático participou na atividade inicial de “mineração” da criptomoeda, o que lhe granjeou um conjunto de moedas que hoje valem 73 mil milhões de dólares.

Foi por causa desse valor que Ira Kleiman, irmão de Dave Kleiman e responsável pelo seu património, processou Craig Wright – acusando-o de desvalorizar o contributo de Dave na mineração da fortuna em bitcoin que foi acumulada, noticiou a Bloomberg.

A acusação apresentou, como provas, e-mails entre Craig Wright e Dave Kleiman, onde ambos discutem a mineração de bitcoin. No entanto, Craig garante que o seu antigo colega apenas o ajudou a minerar a criptomoeda para testes, e não com o intuito de lucrar. O propósito desses testes seria o de perceber se a bitcoin estaria envolvida em transações financeiras ilegais em 2011, através da Silk Road, um mercado da dark web (estrato da internet onde várias atividades e negócios ilícitos são desenvolvidas, como tráfico de armas, órgãos, prostituição, por exemplo).

O Dave, entre 2011 e 2013, ajudou-me a criar o sistema que fez com que eu percebesse que não era um falhado, que não tinha trazido algo de terrível para o mundo”, disse o australiano Craig Wright.

Mas Wright já deu entrevistas, designadamente em podcasts, onde falou do contributo de Dave Kleiman para o projeto que, alegadamente, levou à criação da bitcoin. Agora, Wright diz que nessas ocasiões “exagerou” na descrição do contributo de Kleiman na criação e mineração da bitcoin, para “polir” o legado do seu colega, por achar que o mesmo era subvalorizado.

O advogado de Craig Wright, Andres Rivero, afirmou que, na correspondência por e-mail entre os dois colegas, o projeto não foi tema de conversa, e perguntou a Ira Kleiman se teria provas do envolvimento do irmão Dave no plano. Ira disse que não teria maneira de saber, uma vez que nunca teve “acesso aos e-mails”.

Se a acusação conseguir provar que Dave Kleiman teve um papel determinante acumulação de 1,1 milhões de bitcoins (avaliada em cerca de 60 mil milhões de euros), Craig Wright terá de dividir a fortuna com a família de Dave. O caso Kleiman vs Wright está no seu sexto dia de julgamento, e Craig Wright vai ser novamente chamado a depor na sexta-feira.