O Benim recebeu esta quarta-feira as 26 obras dos tesouros reais de Abomei saqueados no século XIX pelas tropas coloniais de França. O momento teve direito a uma cerimónia e vários momentos de celebração, que reuniram milhares de habitantes do país africano nas ruas.

“Convenci-me agora que estes artefactos realmente regressaram ao meu país. Estou quase a chorar”, contou Ousmane Agbegbindin à Agence France Press, um dos presentes no local, que acrescentou que o facto dos “tronos dos seus antecessores, os seus sapatos e o seus objetos” estarem no país “tem um efeito” que não consegue descrever.

????????✈️ A cargo plane carrying nearly 30 royal treasures looted from #Benin during French colonial rule more than 130 years ago landed on Wednesday at Cotonou airport, the economic capital of the West African state.

A large crowd was waiting, here are some reactions ⤵️ pic.twitter.com/P1JXoq6krX

— FRANCE 24 English (@France24_en) November 10, 2021