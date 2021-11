A Comissão para a Igualdade da CGTP reivindicou esta quinta-feira a aplicação de um conjunto de medidas para assegurar a igualdade salarial, promovendo mais justiça social, numa altura em que as mulheres ainda ganham menos 14% que os homens.

“Fala-se muito e faz-se pouco pela igualdade salarial entre mulheres e homens em Portugal”, acusou, num comunicado, este organismo da CGTP, acrescentando que as desigualdades “são mais gritantes quando se comparam os ganhos médios mensais, que incluem, para além do salário base, o pagamento do trabalho suplementar, os prémios e outros complementos”.

A Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens (CIMH) da CGTP salientou que as mulheres continuam a ser discriminadas no trabalho, são as principais vítimas da precariedade e dos baixos salários, têm mais dificuldades no acesso e evolução na carreira e as suas qualificações são subvalorizadas, o que se traduz no seu empobrecimento ao longo da vida, com retribuições, prestações sociais e pensões de reforma mais baixas.

“As mulheres, reconhecidas pelas suas competências profissionais não podem continuar a ser discriminadas salarialmente (14%), defendeu a comissão no comunicado emitido para assinalar o dia nacional da igualdade salarial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para a CIMH “é inadmissível que a diferença entre a remuneração média global das mulheres e dos homens, independentemente do peso que têm dentro de cada setor de atividade económica, profissão, nível de qualificação profissional, nível de habilitação literária e antiguidade no emprego, seja de 17% em desfavor das mulheres“.

Não há progresso e igualdade salarial com políticas que promovem e fomentam as desigualdades e as injustiças sociais”, considerou.

Esta estrutura da CGTP defendeu ainda que “a igualdade salarial e o princípio constitucional de salário igual para trabalho igual ou de valor igual, tem de deixar de ser tratado pelo Governo e pelo patronato como um slogan e passar a ser assumido como um desígnio nacional com a sua consequente efetivação nos locais de trabalho”.

Por isso, a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP-IN reivindica a integração na negociação e na contratação coletiva de medidas de promoção e salvaguarda da igualdade retributiva, com recurso, nomeadamente, à majoração salarial para eliminar desigualdades existentes e a erradicação da discriminação direta e indireta e de estereótipos ainda existentes entre homens e mulheres.

O cumprimento efetivo das garantias e direitos contratuais e legais, bem como a regulamentação do tempo de trabalho e dos prémios (assiduidade, produtividade ou outros), de modo a que sejam efetivados os direitos de maternidade e paternidade, de assistência à família e de conciliação, sem penalização patronal, são outras das reivindicações da CIMH.

A comissão defende ainda a implementação de políticas públicas para a igualdade ao nível das escolas e a garantia de que as estatísticas oficiais, nomeadamente da Segurança Social, disponibilizem informação desagregada por sexo, para aferir e monitorizar os efeitos das discriminações salariais entre mulheres e homens ao longo da vida e, em particular, na velhice.

A CIMH reivindica também a intervenção das entidades fiscalizadoras para combater as discriminações salariais diretas e indiretas, com “uma ação inspetiva mais eficiente e punitiva das entidades patronais infratoras e a divulgação de relatórios anuais, por setor de atividade, que exprimam a evolução no que se refere à igualdade salarial entre mulheres e homens”.