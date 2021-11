Um dos primeiros computadores da Apple, construído manualmente por Steve Wozniak e Steve Jobs, foi leiloado esta terça-feira por 400 mil dólares (cerca de 350 mil euros) na Califórnia.

A última licitação, de acordo com o Los Angeles Times, foi de 400 mil dólares, mas o comprador teve ainda de pagar uma comissão de 100 mil dólares à leiloeira John Moran, não sendo, contudo, o computador Apple-1 com maior valor de leilão. Em 2014, um outro computador deste modelo foi leiloado por 900 mil dólares (cerca de 785 mil dólares) em Nova Iorque.

