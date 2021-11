Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dexametasona reduz em 56% a possibilidade de um infetado com o coronavírus ser internado nos cuidados intensivos e morrer por Covid-19, sugere um estudo do Imperial College London apresentado numa conferência da Sociedade para a Endocrinologia e noticiado esta quinta-feira pelo Público. Os resultados foram obtidos depois de se analisar a evolução clínica de 2.000 pessoas no Reino Unido.

Estes dados estão em linha com os obtidos noutro estudo, esse da Universidade de Oxford, que diz que a dexametasona contribui para reduzir para um terço o risco de morte em doentes com Covid-19 ligados a um ventilador. O serviço nacional de saúde britânico também já tinha estimado em março que a dexametasona permitiu poupar a vida a um milhão de doentes com Covid-19 até àquele momento.

Neste novo estudo, compararam-se os quadros clínicos de 889 doentes infetados durante a primeira vaga com outros 1.372 doentes na segunda vaga. Os primeiros não foram tratados com dexametasona porque o medicamento ainda não tinha sido aprovado para esse efeito, mas os pacientes da segunda vaga sim. Descobriu-se que a mortalidade foi inferior na segunda vaga (desceu de 27,6% para 18,8%) e que a probabilidade de entrar nos cuidados intensivos e morrer diminuiu em 56%.

A dexametasona é um anti-inflamatório que também é utilizado no tratamento de doenças como lúpus, mas tem um efeito secundário: pode aumentar os níveis de açúcar no sangue. Isso colocou em dúvida a utilidade em pessoas com diabetes infetadas com o SARS-CoV-2, mas os estudos indiciam que o medicamento também reduziu a mortalidade nesses pacientes.