Portugal registou 1.477 novos casos de infeção com SARS-CoV-2, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). A última quinta-feira com tantos casos de infeção remonta já a 9 de setembro quando foram registados 1.408.

Da mesma forma, a média de novos casos a sete dias não era tão alta desde 12 de setembro — na altura, com 1.219,6 casos, agora, com 1.198,6.

O aumento do número de novas infeções, têm-se traduzido também no aumento de casos ativos que não ultrapassava os 35.000 desde 16 de setembro, quando registou 35.165. Esta quinta-feira, foram reportados 35.250 casos ativos — mais 722 nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas a que se refere o relatório da DGS, morreram nove pessoas. Cinco mortos tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos e um na casa dos 60 anos. Dois terços dos óbitos eram mulheres e três eram homens.

Os nove óbitos estão distribuídos por quatro regiões: três no Norte e em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Algarve e um no Centro. Alentejo e ilhas não registaram óbitos com Covid-19 nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reúne 549 dos novos casos de infeção. A segunda região com mais casos é o Centro, com 365, seguido do Norte, com 322 casos. O Algarve registou 118 casos, mas as restantes regiões menos de 100: 74 no Alentejo, 44 na Madeira e cinco nos Açores.

O grupo etário com maior número de novas infeções foi o dos 40-49 anos (229), seguido das crianças até aos nove anos (216 casos). Também com mais de 200 novos casos estão as faixas etárias dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos. Só entre os idosos com mais de 80 anos houve menos de 100 casos.

Houve mais 24 casos de infeção entre as mulheres (751) do que entre os homens (727). Com as mulheres a apresentar mais 30 casos na casa dos 60 anos e mais 20 casos na casa dos 30 anos. Já os homens apresentaram mais 33 casos que as mulheres na casa dos 20 anos.

Estão 383 pessoas internadas com Covid-19 — mais três do que no dia anterior —, das quais 64 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais duas do que na quarta-feira.

Esta quinta-feira, a DGS reporta ainda 746 pessoas recuperadas da infeção e mais 969 contactos em vigilância (num total de 26.920).

Desde o início da pandemia já se registaram 1.102.438 casos de infeção e 18.231 óbitos.