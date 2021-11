Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Europa é a única região do planeta onde o número de novos casos de infeção por coronavírus está a aumentar. Só na última semana, os óbitos atribuídos à doença provocada pelo SARS-CoV-2 aumentaram 10% apesar de, globalmente, elas terem diminuído em quatro pontos percentuais.

O relatório semanal da Organização Mundial de Saúde (OMS) revela ainda que dois em cada três novos casos registados na última semana em todo o mundo verificaram-se na Europa. Dentro da União Europeia, a Alemanha é o país com a situação mais preocupante.

A OMS contabilizou 3,1 milhões de novos casos nos últimos sete dias — um aumento de um ponto percentual —, com 1,9 milhões deles a serem detetados na Europa. Dos 61 países incluídos no continente europeu pela instituição, 42% registou um aumento de 10% ou mais na incidência.

Mais de 480 mil pessoas morreram de Covid-19 no mesmo período de tempo. Os países com mais óbitos por 100 mil habitantes são os da Europa de Leste, precisamente aqueles em que o processo de vacinação está muito atrasado por resistência da população em receber as doses contra a Covid-19.