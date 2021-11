Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, estava a transmitir uma mensagem ao país na noite de segunda-feira, através de uma livestream no Facebook, quando a sua filha interrompeu o direto.

Na curta interrupção, Neve, de 3 anos, apenas disse: “Mamã?”. A chefe de governo respondeu: “É hora de dormir, querida, volta para a cama. Já aí vou”

No vídeo que estava a ser transmitido na página de Facebook da primeira-ministra, esta discorria sobre as alterações às restrições adjacentes à pandemia da Covid-19 no país.

Após a caricata interrupção, Jacinda Ardern desculpou-se: “Peço desculpa a todos”. “Isto foi um falhanço, não foi?”, referindo-se à transmissão em direto. “Mais alguém tem filhos que escapam à hora de dormir três ou quatro vezes?”, perguntou.

“Felizmente”, a mãe da primeira-ministra estava presente para ajudar a deitar a neta, permitindo que a política neozelandesa prosseguisse o seu discurso à nação.

Como aponta a agência AFP, esta não é a primeira aparição de Neve. Em 2018, Jacinda Ardern levou a filha, na altura recém-nascida, para uma sessão da assembleia-geral da ONU, em Nova Iorque.