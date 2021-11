Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei para manter no próximo ano a cobrança do adicional ao IUC (imposto único de circulação) aplicado a carros a gasóleo. Este adicional criado em 2015 e renovado todos os anos nos orçamentos do Estado era uma das medidas que caia com o chumbo da proposta do OE para 2022, como o Observador noticiou.

Para além do adicional ao IUC, a proposta de lei aprovada vai manter a aplicação das contribuições sobre os setores da energia e da banca no próximo ano, mesmo sem um Orçamento do Estado aprovado para 2022.

Estas propostas de lei para entrar em vigor em 2022 terão de ser votadas e aprovadas pelo Parlamento ainda nesta sessão legislativa antes que entre em vigor a dissolução do Parlamento já anunciada pelo Presidente da República. A votação já estará agendada para a próxima semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, o Conselho de Ministros refere que a proposta de lei agora aprovada procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano de 2022.

A “presente lei regula a aplicação, durante o ano de 2022, da contribuição sobre o setor bancário, do adicional de solidariedade sobre o setor bancário, da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica, da contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, da contribuição extraordinária sobre o setor energético e do adicional em sede de imposto de circulação”.

De acordo com vários fiscalistas e especialistas em finanças públicas, as contribuições extraordinárias sobre vários setores de atividade e o adicional ao imposto único de circulação caiam com o chumbo do Orçamento do Estado, ficando a sua cobrança dependente da aprovação de um novo Orçamento no próximo ano.

No caso do adicional ao IUC, e tal como o Observador explicou, os automóveis com matrícula registada nos primeiros meses do ano escapariam ao pagamento do adicional para o gasóleo, porque um novo OE apresentado pelo Governo saído das eleições só estaria aprovado no segundo trimestre do ano. Neste cenário, e no mesmo ano, haveria taxas diferentes de IUC para as mesmas situações. Os adicionais em causa variam entre os 5 euros e os 68,5 euros para carros matriculados a partir de 2007.

No caso das contribuições extraordinárias sobre vários setores, haveria margem para as aprovar mais tarde sem por em causa a sua cobrança, pelo menos no caso da energia em que as empresas só liquidam no final do ano. Mas na banca e energia estão em causa receitas de mais de 300 milhões de euros anuais.