O presidente do Governo dos Açores garantiu esta quarta-feira que a política do executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM “tem sido solidária” com a quebra de rendimentos dos agricultores.

“A política deste XIII Governo tem sido uma política no sentido de ser solidária”, afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas, após ter recebido em audiência a ministra da Agricultura, e quando questionado sobre a marcha lenta que os produtores de leite e de carne da ilha Terceira, agendaram para sexta-feira, em protesto pelo preço pago pela indústria.

De acordo com o chefe de Governo, “é preciso, através do diálogo e da concertação, coisa que o Governo nos Açores tem feito, encontrar entre a produção, a transformação e a comercialização uma ideia de distribuição equitativa e justa dos rendimentos”.

José Manuel Bolieiro lembrou que se “vivem períodos de transição quanto aos hábitos de consumo”, daí a necessidade de se apostar “mais em bens transacionáveis de valor acrescentado para garantir mais rendimento”.

Temos incentivado que, na fileira do leite, possamos fazer do leite matéria-prima em vez de produto final, para garantir que possamos apostar em produtos de valor acrescentado e de identidade”, afirmou.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, lembrou que o setor leiteiro “hoje produz em Portugal bem mais do que aquilo que é a capacidade [do país] para consumir” e de exportação.

A governante referiu que “o consumo se alterou” e “o mercado também”, daí a necessidade de “valorizar o produto em toda a fileira”.

“Estando nós no arquipélago que produz queijo de excelente qualidade, se calhar vamos ter de pensar como é que podemos valorizar a fileira para tirar partido disto mesmo”, observou.

De acordo com a ministra, “há um esforço e um desafio pela frente que é o olhar também para as tendências de consumo e olhar para aquilo que cada região pode e deve fazer para poder valorizar toda a cadeia da fileira do leite”.

Os produtores de leite e de carne da ilha Terceira, nos Açores, vão fazer uma marcha lenta, com tratores e carrinhas, em Angra do Heroísmo, na sexta-feira, em protesto pelo preço pago pela indústria.

“A manifestação é para mostrar a indignação dos produtores e para perceberem que não é só o presidente da associação que manifesta o descontentamento. Há um descontentamento geral, quer dos produtores de leite, quer dos produtores de carne da ilha Terceira”, adiantou na terça-feira, em declarações à Lusa, o presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira (AAIT), José António Azevedo.

Segundo o dirigente, a ideia partiu de um grupo de produtores, que pediu apoio à associação na organização de uma manifestação, em que esperam uma adesão elevada.

“Neste momento já temos a garantia de mais 100 tratores com reboques”, avançou José António Azevedo.

A manifestação surge na sequência do anúncio do aumento de um cêntimo no preço do litro de leite pago aos produtores das ilhas Terceira e Graciosa, pela União das Cooperativas de Laticínios Terceirense (Unicol).