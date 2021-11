Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já em ritmo de saída, João Almeida sentou-se no “Sofá do Parlamento” e assegura que a decisão de sair do Parlamento já estava ponderada, “mas que não é indiferente à realidade política e partidária”. Com várias criticas a Francisco Rodrigues dos Santos, o antigo porta-voz do partido assegura que caso tivesse vencido o congresso, “o partido estaria muito melhor” e não concebe um CDS a ir a eleições sem uma clarificação interna, reforçando que Nuno Melo está ligado a um passado com “muitos resultados positivos e históricos”.

Esta é a sexta legislatura que integra, já teve também vários cargos no CDS. Esta era a hora de parar fosse qual fosse a direção do partido? Ou a atual direção teve peso?

Era uma decisão que estava tomada em função da realidade política. O que tinha pensado era ir ao Congresso do CDS anunciar que no verão ia sair e obviamente que a análise que fiz não é indiferente à realidade política e partidária, mas uma decisão destas ao fim de tantos anos pondera muita coisa.

Fica ainda assim no partido. Mantém a porta aberta para voltar um dia? Seja ao Parlamento ou a cargos de direção?

Ficar no partido não está em causa, nunca esteve em nenhum momento. O voltar a certas funções é sempre difícil. Fiz um percurso, embora interrompido, mas a partir do momento em que saímos há uma dedicação plena à vida profissional e a outras áreas o que dificulta o regresso.

Francisco Rodrigues dos Santos referiu que está há 20 anos no Parlamento, considera isso tempo a mais?

Foram 13 anos, é praticamente metade. Fui eleito a primeira vez há 20 anos, aliás, faz para o ano, mas não acho que seja uma questão de tempo é uma questão de utilidade e de valor da intervenção política, ou não e isso deve ser avaliado a cada momento. Sou defensor da renovação e isso é algo perfeitamente pacifico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É conhecida a relação entre o grupo parlamentar e a direção. Entende as queixas de Francisco Rodrigues dos Santos de que não tem tido no grupo parlamentar essa arma de combate político?

Muito pelo contrário. Se há combate político feito pelo CDS é no grupo parlamentar que se tem virado para a discussão política que é feita no Parlamento a todo o tempo. Infelizmente o partido tem tido muito pouca capacidade de afirmação e isso nota-se ainda mais em momentos de convulsão interna e até em campanhas eleitorais, onde todo o partido estava empenhado — eu, o Nuno Melo, o Telmo Correia, todos –, e não fica uma ideia do que o CDS defendia ou qual é a agenda política do partido. Aqui no Parlamento existiram matérias trazidas pelo CDS muito relevantes: a conta corrente com o Estado e uma grande vitória que é o PS ceder a uma proposta do CDS sobre a libertação de presos. Esta foi uma iniciativa do grupo parlamentar do CDS que é o CDS também. Se o grupo parlamentar faz é todo o CDS que faz. Nunca vi essas distinções.

E sobre as queixas das jornadas parlamentares terem sido um comício de Nuno Melo ou da falta de contacto entre as duas direções. O ónus aqui está do lado de quem?

Se foi comício do Nuno Melo também foi do Francisco Rodrigues dos Santos, ambos intervieram e aí aconteceu o que acontece de forma regular: o eurodeputado é convidado e o presidente do partido encerra os trabalhos. Não foi diferente de outras jornadas parlamentares no passado.

Ao dia de hoje ainda acredita que é possível realizar o congresso?

Acredito, acho que seria uma tragédia o CDS ir a eleições sem clarificar a situação interna quando todos os outros partidos à direita do PS e até à esquerda o vão fazer. Isso daria uma fragilidade brutal, do ponto de vista eleitoral, e eu não quero que o CDS vá assim a votos. Não é uma questão de quem é o líder, é da circunstância em que o CDS vai.

Caso não haja congresso vai para a rua fazer campanha?

Mas o líder pode ser Francisco Rodrigues dos Santos havendo congresso. O congresso é democrático, pode eleger um ou outro. Se houver congresso, ganhe quem ganhar eu estarei na rua a fazer campanha pelo CDS.

E se não houver?

Não quero pôr essa hipótese. Acho que é trágico para o CDS não existir congresso.

Nuno Melo parece-lhe o melhor candidato para projetar o futuro do CDS? Isto porque está ligado a várias direções anteriores.

Há várias direções anteriores que levaram o CDS duas vezes ao governo, que elegeram grupos parlamentares com 18, 20, 24 deputados. Parece que um passado do CDS teve sempre o resultado das ultimas legislativas, não. Foram muito mais os resultados positivos e históricos que essas pessoas tiveram do que um resultado que efetivamente correu mal e nem nessa altura as pessoas se demitiram da responsabilidade que tinham no partido. Candidatei-me à presidência e muitos deles apoiaram-me e estavam disponíveis para continuar a lutar pelo partido. E a distância entre as duas candidaturas não foi assim tão grande.

Acredita que se tivesse ganho a situação do CDS seria diferente agora?

Estaria muito melhor, não por mérito exclusivamente meu, mas por duas razões. O mote da minha campanha era “aquilo que nos une”. Não era só unir era também apostar no tronco comum do CDS. Uma direita democrática e abrangente, que permitisse que o CDS tivesse uma voz que acho que continua a fazer falta e que é independente de outras forças políticas que apareceram entretanto.

Mas Filipe Lobo D’Ávila aceitou esse repto para unir. Francisco Rodrigues dos Santos teve essa margem dos restantes opositores para unir?

Não teve vontade nenhuma. A única vez que vi alguma abertura foi na própria noite do congresso e como se viu com o Filipe Lobo D’Ávila se calhar tive eu razão em perceber que não era genuíno e que no futuro não ia correr bem.

“Refúgio do CDS em coligação transforma o partido nos Verdes da direita”

Tendo em conta a rejeição do Orçamento do Estado onde é que o partido se deve posicionar nestas eleições? Deve ir sozinho ou coligado?

Neste momento se o CDS fosse coligado era abdicar da autonomia e independência enquanto partido. Quando todos questionam a existência do CDS e a sua força, se o partido se refugiasse numa eleição era abdicar e assumir o papel dos Verdes da direita e isso é inadmissível. Ou tinha construído um projeto comum com outras forças, coisa que não existe agora. Agora toda a gente perceberia que se o CDS fosse numa coligação ou era porque tinha medo de ir a votos ou porque o PSD queria aproveitar alguns restos do CDS para o método de hondt. Isso não seria a melhor maneira de uma coligação se apresentar. Seria fraquíssimo.

Mas em Lisboa a vitória confirma a vantagem da coligação

Mas em Lisboa havia um projeto e o CDS era o maior partido da oposição na cidade. O CDS entrou com o património de quatro anos de oposição e tendo-a feito de forma muito competente e aí tinha muito a acrescentar a uma coligação. Havia um líder e um programa. Não me parece sequer comparável a situação nacional com a de Lisboa.

E o partido não corre o risco de desaparecer indo sozinho?

Depende do próprio partido. Se fizer um congresso, não. Esse risco só existe se o CDS abdicar do sempre foi essencial: a prática interna da democracia e a capacidade de nos momentos de escolha, nós as fazermos e depois fortalecermos a nossa proposta política. Eu não vejo ninguém a dizer que indo ao congresso, mesmo que perca, no dia a seguir não está disponível para fazer campanha no dia seguinte.

Ao contrário da vaga de saídas que refere Francisco Rodrigues dos Santos?

Essa opinião é que é muito vaga porque não tem concretização. Também ouvi dizer que pessoas que saiam iam para a Iniciativa Liberal e ainda não vi ninguém ir. Não é por ser dito muitas vezes que passa a ser verdade.

Como é que olha para o contexto político? Se a correlação de forças ficar idêntica o pais fica ingovernável?

Com muita preocupação. Acho que há um risco muito grande do próximo Parlamento não ser muito diferente do que acontece neste momento, no equilíbrio entre esquerda e direita. Do PS e da esquerda também não terem a força suficiente e espero que isso não aconteça. Espero que o PS não ganhe as eleições, mas esse risco existe e esse devia ser o foco do CDS: denunciar aquilo que foi o oportunismo de António Costa, que se aproveitou dos partidos à esquerda estarem preocupados com o resultado autárquico e quis ir a votos com os líderes à direita, PSD e CDS. E pergunta-me: isso implicava mudar o líder do CDS? Não, se o líder do CDS tivesse essa força.

Mas há a questão do líder do partido não ter tido palco no Parlamento.

O principal argumento que ele tinha contra a minha candidatura é de que era uma vantagem não estar no Parlamento e que eu estar era prejudicial porque o que o partido precisava era do escritório nas ruas, da implantação, o que ao fim de dois anos não aconteceu, não só por causa da pandemia. Simplesmente não se materializou.

Acredita ainda assim que a vitória de Carlos Moedas é um sinal de mudança à direita. O bloco da direita pode ser maioritário, com o Chega e com o Iniciativa Liberal?

O Chega não acho que faça sentido incluir. Acho que há ambiente político para essa viragem mas não acho que os partidos tenham feito o suficiente para justificar isso e temo que o prazo seja curto, daí o oportunismo de António Costa e da necessidade em enfrentá-lo e de fortalecer as lideranças da direita.

Ainda assim, o PSD está a conduzir melhor a questão da clarificação interna?

Não faço comparações. O meu partido é o CDS. O CDS estará mais forte se tiver congresso, não quer fazer comparações depreciativas.

Sente-se um dos donos do partido de que Francisco Rodrigues dos Santos tem falado e como é que olha para estas acusações?

Só será dono do partido quem não respeite as regras democráticas do próprio partido. Eu fui sempre a votos quando achei que devia ir, ganhei e perdi e aceitei sempre os resultados. Isso não é postura de quem é dono. Postura de quem é dono é quem altera as regras em beneficio próprio. Se alguém se quer comportar como dono do partido não sou eu de certeza.