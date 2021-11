O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou esta quinta-feira o antigo Presidente sul-africano Frederik W. de Klerk como uma “figura marcante do fim do apartheid e da transição para a democracia” na África do Sul.

Frederik W. de Klerk, o último Presidente da África do Sul no período do regime do apartheid, morreu esta quinta-feira na Cidade do Cabo aos 85 anos, vítima de cancro.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa “apresenta condolências à família e amigos do antigo chefe de Estado sul-africano e Nobel da Paz, Frederik W. de Klerk”.

O Presidente português recorda-o como uma “figura marcante do fim do apartheid e da transição para a democracia no seu País, um contribuidor para a construção da paz na África do Sul”.

Num discurso proferido no parlamento da África do Sul a 2 de fevereiro de 1990, Frederik de Klerk anunciou que Nelson Mandela iria ser libertado, após 27 anos preso.

No mesmo discurso, anunciou o fim da proibição do Congresso Nacional Africano (ANC) e de outros grupos políticos anti-apartheid. Vários membros do parlamento abandonaram a câmara enquanto o então Presidente discursava.

De Klerk e Mandela receberam o Prémio Nobel da Paz em 1993 pela sua cooperação no processo de afastamento da África do Sul do racismo institucionalizado e em direção à democracia.