Milhares de manifestantes com bandeiras polacas participaram esta quinta-feira na marcha anual do Dia da Independência, no centro de Varsóvia, organizada pela extrema-direita com o apoio do Governo nacionalista da Polónia.

Segundo a agência France-Presse, a grande praça central da capital ficou coberta de fumo vermelho e branco — as cores da bandeira nacional — , enquanto um potente sistema de som difundia canções patrióticas e fogo de artifício e foguetes eram lançados para o ar.

As autoridades mobilizaram um imponente dispositivo de segurança — com veículos blindados, bloqueios de estradas e agentes fortemente armados — e várias ruas e avenidas foram encerradas ao trânsito para a realização da marcha.

O autarca liberal de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, voltou este ano a tentar proibir esta manifestação, com base em decisões judiciais favoráveis à proibição, mas, no último momento, o Governo polaco declarou-a uma “manifestação de Estado”.

Além do tradicional “Deus, Honra e Pátria”, a palavra de ordem principal da marcha foi “a independência não está à venda”, numa alusão ao conflito com a União Europeia (UE) em torno da polémica reforma judicial realizada pelo partido no poder, o Lei e Justiça (PiS).

Devido a esse conflito, Bruxelas mantém suspenso o pagamento à Polónia de dezenas de milhões de euros do fundo de recuperação pós-pandemia.

A situação na fronteira com a Bielorrússia, onde centenas de migrantes tentam passar para a Polónia, foi também evocada nas intervenções perante os manifestantes, com membros da organização da marcha a afirmarem que o país vive uma situação de “guerra”.

“Moscovo ataca a nossa fronteira, a União Europeia a nossa independência” e “os meios de comunicação atacam-nos com mentiras”, afirmaram, citados pela agência EFE.

Vários movimentos de extrema-direita polacos marcaram presença na marcha, que em anos anteriores degenerou em confrontos com a polícia, assim como grupos nacionalistas de outros países, como Espanha e Hungria

A Polónia recuperou a sua independência a 11 de novembro de 1918, após 123 anos de domínio pela Rússia, a Prússia e o Império Austro-Húngaro.