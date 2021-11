Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bharti Shahani, a jovem de 22 anos que ficou gravemente ferida na sequência do esmagamento que aconteceu no concerto de Travis Scott, no Festival Astroworld, morreu esta quinta-feira após ter estado internada nos cuidados intensivos durante seis dias e ter entrado em morte cerebral.

Numa conferência de imprensa citada pela Associated Press, os pais da estudante da Universidade de Austin, no Texas, revelaram a morte da filha. Desfeita em lágrimas, a mãe pediu “justiça”.

O advogado da família, James Lassiter, também esteve presente na conferência de imprensa e descreveu a estudante de 22 anos como sendo uma “estrela em ascensão da comunidade”. “Era uma irmã, uma filha, uma aluna com muito boas notas.”

A jovem tinha ido ao festival Astroworld, juntamente com a prima e a irmã. Separou-se das familiares no meio do espetáculo e acabou por ficar gravemente ferida na sequência do esmagamento que provocou oito mortos. Duas pessoas permanecem em estado crítico.

À estação de televisão ABC, a prima de Bharti Shahani, lembra que após uma “pessoa cair”, todas as restantes “começaram a cair como dominós”: “As pessoas estavam a cair umas em cima das outras”. “Havia camadas de corpos no chão”, recorda, e havia pessoas “que tentavam subir para cima” das outras, de forma a poder “respirar e conseguir sobreviver”.

No meio dessa multidão estava Bharti Shahani, ao contrário da irmã e da prima, que conseguiram fugir. Pelo meio, perderam os telemóveis e não conseguiram contactar a familiar. A jovem de 22 anos esteve depois desaparecida durante algumas horas. O pai, Sunny Shahani, conta que foi ao local onde o concerto se realizou e foi também a vários hospitais antes de a filha ter sido encontrada, já internada.