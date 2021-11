Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dublin não é assim tão simpática para Portugal como se poderia imaginar. Os irlandeses podem não ser ou ter a equipa mais habilidosa à face do planeta, mas ninguém pode negar a intensidade e força física e mental, típica de equipas britânicas. Na Irlanda e em seis jogos, Portugal soma um empate e duas vitórias, ambas em jogos de preparação, nos anos de 1947 e 1996. Duas das três vitórias irlandesas surgiram também em encontros particulares, com a outra a ser no apuramento para o Euro 96. Além desta estatística, que mesmo não sendo gritante é existente, havia a ter em conta as dificuldades impostas pelo conjunto orientado por Stephen Kenny a Portugal na primeira volta da qualificação. Nesse encontro, a 1 de setembro, no Algarve, Cristiano Ronaldo, quem mais, “salvou” a equipa portuguesa já nos últimos minutos, virando o jogo de 0-1 para 2-1.

Foi precisamente nesse encontro que o capitão da seleção nacional se tornou o melhor marcador de sempre de seleções, chegando aos 111 golos, mais dois que a lenda iraniana Ali Daei. Esta quinta-feira, e para não variar, CR7 podia chegar a novo recorde: se em 2019 conseguiu 14 golos pela seleção, partia para o encontro de Dublin com 13 remates certeiros em 2021. Assim, com o encontro desta noite e ainda o frente à Sérvia por disputar, Ronaldo poderia alcançar o melhor ano civil de sempre por Portugal. Este era um dos fatores de destaque do jogo frente à Irlanda, mas o objetivo era a chegada ao Qatar 2022. Para isso, empatar em Dublin significaria que Portugal poderia, ante a Sérvia no Estádio da Luz, jogar com dois resultados, sendo que o empate e a vitória colocariam a equipa de Fernando Santos no Mundial.

E dentro do que seria expectável, o selecionador nacional, depois de confirmar que Bernardo Silva não era opção para defrontar os irlandeses, esperando que ele “esteja em condições” para alinhar em Lisboa no próximo domingo, falou num jogo que esperava ser “duro e forte”. “Será um jogo duro, forte e provou aqui [em Portugal]. A Irlanda tem o seu público fortíssimo, que apoia sempre os seus jogadores, disputa cada lance, nunca sai do jogo. É uma equipa que nunca se entrega, luta muito, com muito duelos, sabe jogar, tenta sair a jogar, atacar organizado e coloca gente a tentar ganhar as segundas bolas. Vai ser muito disputado”, garantiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fernando Santos tinha ainda questões para responder dentro do campo, com a equipa a apresentar. João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota estavam em risco de suspensão, caso vissem cartão amarelo, pelo que não era claro, nem o selecionador esclareceu na antevisão, se existiram poupanças. Ao invés disso, Santos preferiu, como é seu apanágio, reforçar a “confiança em todos” os 25 convocados. “O jogo mais importante é o da Irlanda e tenho confiança em todos. Mais do que levar [cartão] amarelo e estar de fora do próximo jogo, há que pensar também na forma de estar em campo. Quando entram em campo, vão para dar tudo, disputar cada lance, mas, quando há um cartão amarelo que pode impedir de estar no jogo [Sérvia], o subconsciente pode influenciar de alguma forma”, admitiu. Sem Nuno Mendes, castigado, o treinador tinha Dalot que “já jogou” à esquerda, o mesmo a acontecer com Nelson Semedo “na equipa dele” e “também com João Cancelo”, “o melhor lateral do mundo” para Fernando Santos.

Sem grande surpresa, o selecionador nacional apresentou uma equipa que tinha mesmo poupanças, tendo em conta os últimos jogos da seleção, mas também a forma dos jogadores nos clubes. Rúben Dias e João Cancelo, titulares no Manchester City e opções óbvias e habituais de Portugal, foram mesmo defendidos dos amarelos, tal como Diogo Jota, que também estava em risco. Neste lote há a acrescentar José Fonte e Renato Sanches, que também começavam no banco. De início apenas João Palhinha, o pêndulo e âncora do meio-campo da seleção, que apresentava o habitual Bruno Fernandes mas ainda o novato Matheus Nunes, que tem sido um dos motores do Sporting e mereceu esta quinta-feira a confiança de Fernando Santos.

Posto isto, foram mesmo Dalot (esquerda) e Nélson Semedo (direita) a ocuparem os corredores da defesa, com Danilo a jogar a central mais o eterno Pepe e Gonçalo Guedes na frente de ataque com André Silva e Cristiano Ronaldo. Um onze inicial que confirma apenas a qualidade e matéria-prima que Fernando Santos tem à sua disposição, conseguindo colocar em Dublin uma equipa bem capaz de vencer os irlandeses, ainda que com poupanças. Isto, na teoria, claro. Tinham então a palavra os jogadores portugueses e os difíceis, ou pelo menos assim se esperava, oponentes irlandeses.

Pepe faz história e torna-se no jogador + velho de sempre a jogar pela Seleção ????????. Estes são os 5 jogadores + velhos a alinharem por ???????? pic.twitter.com/0NjOt9A9U0 — playmakerstats (@playmaker_PT) November 11, 2021

E confirmou-se. Num início de jogo bem dividido, como se esperava, a intensidade veio rapidamente ao de cima entre irlandeses e portugueses, num jogo agressivo, mas leal durante toda a primeira parte. Ogbene levou um cartão amarelo a meio do primeiro tempo por ter acertado com o cotovelo na cara de Danilo, mas foi um lance casual, com o irlandês a abrir os braços para proteger a bola. De resto, nada a dizer no campo disciplinar, não acontecendo excessos mesmo com a vibe de ambas as equipas.

Cedo ficou vincado que a Irlanda ia pressionar alto, o que fez durante muito tempo na primeira parte e logo à saída da área nacional. Neste capítulo, e não sendo os irlandeses tão evoluídos tecnicamente como os portugueses, muito longe disso, Portugal podia ter feito melhor. Saiu algumas vezes curto, até longo, mas a equipa da casa era mais forte, sem surpresa também, no jogo aéreo. Quando Portugal teve bola, não criou grande perigo. E quando a Irlanda teve bola foi longe da baliza de Patrício, sem assustar muito a defesa nacional. Isso viria a acontecer apenas nos instantes finais do primeiro tempo, quando o mesmo Ogbene cabeceou ao lado da baliza portuguesa. Junto com Robinson e Doherty, eram os melhores jogadores da Irlanda.

Na 1.ª parte, ????????Portugal só fez um remate enquadrado (da autoria de André Silva), tal como a ????????Rep. Irlanda (remate de Robinson) ⚠É a 2.ª vez nesta fase de qualificação que Portugal não marca na 1.ª parte – ambas frente à Rep. Irlanda pic.twitter.com/BLpaIAkImv — playmakerstats (@playmaker_PT) November 11, 2021

A seleção nacional não terminou da melhor forma a primeira parte, nem realizou uma grande exibição nos primeiros 45‘, tendo em contra o potencial e a qualidade superior dos rapazes de Fernando Santos. Dessa primeira metade do importante jogo para Portugal, destaque para Pepe, que fez história ao tornar-se o jogador mais velho de sempre a alinhar por Portugal, ultrapassando Damas. O jogador do FC Porto alinhou esta quinta-feira com 38 anos, 8 meses e 16 dias.

???????? INTERVALO | ???????? Irlanda 0 – 0 Portugal ???????? Apesar do relógio dizer que já foram jogados 45 minutos os números indicam que, na prática, Portugal ainda não subiu ao relvado ????‍♂️#WCQ #IREPOR#VamosComTudo pic.twitter.com/eYn4PDUYom — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 11, 2021

Portugal saiu mal na fotografia do final da primeira parte e o filme não melhorou depois do intervalo. A Irlanda entrou com tudo, apoiada por 50 mil pessoas quem iam praticamente à loucura a cada pequena vitória da sua equipa. Cristiano Ronaldo teve um livre daqueles mas descaído para a esquerda e acertou na barreira. Podia ter sido uma pedrada no charco, mas a equipa verde voltou ao ataque. A sorte? Não são tão bons quanto os portugueses, na teoria, claro, mas também na prática, pelo menos até aos 60′. Fernando Santos achou então que a equipa precisava de sangue novo, mas também de experiência. Assim, Rafael Leão e Moutinho entraram para os lugares de Matheus Nunes e Guedes.

????️ 65' | ???????? Irlanda 0-0 Portugal ???????? Cristiano Ronaldo teve sucesso em apenas 1 das suas 4 tentativas de drible#WCQ #IRLPOR pic.twitter.com/s4ywjqsMNJ — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) November 11, 2021

Aos 68′, Portugal quase fez golo no lance clássico que tem salvado a equipa de Fernando Santos em momentos de aperto: cruzamento na área e Ronaldo de cabeça quase, quase fez golo. Dez minutos depois, o capitão rematou em arco e a bola quase entrou a baliza de Bazunu. Mas o lance que definiu ainda os instantes finais do jogo foi mesmo a expulsão de Pepe. No jogo em que fez história, à entrada dos últimos 10 minutos, o central português acertou com o braço na cara de Robinson e viu o segundo amarelo, falhando assim a “final” com a Sérvia no Estádio da Luz, no próximo domingo. Agora, mais do que nunca, era preciso aguentar acima de tudo.

2.ª ????expulsão de Pepe pela Seleção????????: antes, tinha sido expulso frente à Alemanha, no Mundial 2014 pic.twitter.com/7KcfIBF5km — playmakerstats (@playmaker_PT) November 11, 2021

Portugal aguentou, conseguiu o empate (Ronaldo até podia ter marcado em cima do apito final, um pouco de forma aleatória…) e mesmo com uma exibição muito àquem dos jogadores à disposição de Fernando Santos o resultado é positivo, pois permite que a seleção nacional jogue com os tais dois resultados frente à Sérvia. Ou seja, o empate e a vitória (claro) apuram os portugueses para o Mundial do Qatar.

Posto isto, o resultado – o que mais interessava ao fim ao cabo – foi positivo, mas não se pode deixar passar em claro as dificuldades que a seleção nacional passou na Irlanda. Os portugueses são melhores na teoria, já foi dito, mas é preciso acreditar que são melhores na prática, o que conseguiram mostrar de vez em quando. Cristiano Ronaldo esteve duas vezes à beira do golo, mas faltou a terceira para ser de vez. Sem descurar a Irlanda, a Sérvia é uma equipa muito diferente e vai colocar muitas, mas muitas dificuldades a Portugal no próximo domingo, que tem de jogar, muito, muito melhor se quiser ter uma noite descansada no Estádio da Luz.