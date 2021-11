Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um novo livro assinado por 40 oficiais-generais das Forças Armadas, incluindo o antigo Presidente Ramalho Eanes, classifica de “processo apressado” e “sem propósito entendível” a reforma aprovada no Parlamento e promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa que garante mais poder ao Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.

O documento, com 681 páginas, foi apresentado na quarta-feira no Centro Cultural de Belém, noticia esta quinta-feira o Diário de Notícias. Está assinado pelo Grupo de Reflexão Estratégica Independente, a organização que reúne 40 generais dos três ramos das Forças Armadas, todos na reserva ou reformados, mas que já ocuparam altos cargos na hierarquia.

A reforma em causa tem por objetivo “alargar as competências do CEMGFA para permitir que tenha à sua disposição a qualquer momento as forças de que precisa para executar as suas missões”. Em vez de responderem ao ministro da Defesa, os chefes de cada ramo das Forças Armadas passam a responder diretamente ao Chefe de Estado-Maior-General.

Mas os generais por trás do livro — que se chama precisamente “Reforma das Forças Armadas – Um processo apressado e sem propósito entendível” — dizem que “este modelo não é aplicável a Portugal” por causa das diferenças nos modos de funcionamento de cada um dos ramos: “A Marinha e a Força Aérea mantêm um dispositivo com atividade diária especializada, 24 horas por dia, enquanto o Exército no dia a dia orienta-se fundamentalmente para a instrução, o treino e aprontamento das forças”, diz o livro citado pelo Diário de Notícias.

Os generais também apontam vulnerabilidades do sistema de Defesa português — fragilidades essas que o grupo comunicou ao Presidente da República numa carta enviada em janeiro de 2020. Os militares disseram assistir “com preocupação ao contínuo processo de degradação das Forças Armadas e ao consequente aumento das vulnerabilidades do sistema de defesa nacional e da posição do país no quadro das alianças que integra”.