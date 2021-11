"The Shrink Next Door". A melhor história sobre a pior terapia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há dias Paul Rudd foi nomeado pela revista People como o homem mais sexy no planeta. Tem 52 anos, parece que ainda não saiu dos 32. A ocasião é oportuna, talvez seja coincidência, num momento em que Rudd e Will Ferrell se juntam mais uma vez para um trabalho de ficção. Desta feita, “The Shrink Next Door”, uma série de oito episódios que se estreia na Apple TV+ esta sexta-feira, dia 12. Fica já o aviso: não é a comédia de que está à espera. Tem apontamentos de humor (muitos), é complicado não soltar uma risada com o ar de urso perdido da personagem de Will Ferrell e é impossível não notar o tom de troça em Rudd cada vez que dá um nó na intensa rede que monta para a sua vítima.

Um pouco de contexto. “The Shrink Next Door” é baseado numa história verídica. A série é uma adaptação do podcast do mesmo nome, apresentado por Joe Nocera, sobre um psiquiatra que, ao longo de décadas, usou os seus pacientes para proveito próprio. Paul Rudd é o psiquiatra (Ike Herschkopf) e Will Ferrell o lesado (Martin Markowitz). É impossível contar a história sem falar primeiro no podcast, os dois estão intrinsecamente ligados.

Em 2019, Joe Nocera lançou uma série de seis episódios (existiriam mais quatro extra nos meses seguintes, para dar novos contornos ao enredo) sobre um caso que descobriu na vizinhança da sua casa em Southampton, no estado de Nova Iorque. Nocera havia começado a investigação em 2012, mas os eventos reportam-se uns anos antes, logo após Nocera e a sua mulher terem comprado aquela casa e reparado numas festas muito vistosas na morada do vizinho do lado (daí o “psiquiatra na porta ao lado” do título). As festas tinham muita gente. Muitos deles famosos.

Não demorou até Nocera ser convidado para uma dessas festas. Afinal, era uma figura relativamente conhecida, graças à sua coluna de opinião no The New York Times. As festas eram dadas por um psiquiatra, Isaac “Ike” Herschkopf, que gostava de estar rodeado por gente carismática e de ser fotografado com essas mesmas pessoas: as paredes de sua casa estavam cheias de fotografias com famosos. Nas idas à casa de Ike, Nocera começou a reparar numa figura, que também habitava a casa quando os Herschkopf não estavam, durante a semana. Era ele que limpava a casa, sozinho, era ele que ia convidar os Nocera para as festas, era ele que tomava conta da casa durante a semana, quando ficava sozinho. A dado momento, Joe Nocera descobre que a pessoa em questão é Martin Markowitz, o dono da propriedade. O dono da casa que também pagava por todas as extravagâncias que existiam e aconteciam naquela mansão.

É aqui que começa a história e, também, a série da Apple TV+: vemos Ike a dominar as atenções numa festa e a chamar o seu criado. Momentos depois, Martin começa a destruir elementos da casa. “The Shrink Next Door”, a série, toma algumas liberdades narrativas em relação aos factos verídicos, mas nada que afete o sumo da coisa. A essência está lá: como um psiquiatra manipulou e controlou a vida de um paciente, indo contra todas as regras deontológicas, ao longo de décadas.

Flashback para início de 1980s, quando a história dos dois começou. Martin é o herdeiro de uma loja de tecidos na baixa de Manhattan. Negócio de família há décadas, muito bem sucedido. Martin é ótimo com contas, mas não se sente propriamente atraído para aceitar a responsabilidade. Tem 38 anos, acabou de sair de uma relação e, como braço direito na empresa, tem a irmã, Phyllis (Kathryn Hahn). Na série da Apple TV+ é ela que recomenda o psiquiatra ao irmão, na vida real ele foi pelo próprio pé. Nada que magoe o argumento.