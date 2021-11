Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sporting venceu esta quarta-feira à noite no pavilhão dos belgas do Belfius Mons-Hainaut, por 75-68, em jogo da quinta jornada do Grupo F da FIBA Europe Cup (competição europeia de basquetebol). O triunfo valeu o apuramento dos leões para a próxima fase, num encontro em que um dos destaques verdes e brancos vai para o atleta Joshua Patton, com 21 pontos e sete ressaltos.

Outro dos momentos de destaque do jogo entre o Sporting e o Belfius Mons-Hainaut, na Mons Arena, foi quando o treinador do Sporting, Luís Magalhães, se viu “obrigado” a pegar no microfone presente no pavilhão e de viva voz pedir aos adeptos dos leões, bem barulhentos no apoio à sua equipa, para se sentarem no sítio certo.

“Pessoal [sic], os comissários estão a dizer que o jogo não continua se o pessoal não estiver sentado no seu lugar. É a Covid, tenham paciência. Continuem a apoiar, mas no sítio certo, sem fumos, sem nada. Vá lá, temos de sentar se não o jogo não continuar”, afirmou o técnico.

No 2.º período do Belfius Mons-Hainaut – Sporting para a FIBA Europe Cup, o comissário de jogo interrompeu o jogo pq os adeptos do @Sporting_CP estavam de pé a apoiar…

Luís Magalhães agarrou no micro, vira-se para os adeptos e resolve assim a questão???? pic.twitter.com/gih4O5xhXd — O Primo do Homónimo do Paulinho ⚔️????⚔️ (@SportingTp) November 10, 2021

A próxima fase da competição é novamente de grupos, com os dois primeiros a qualificarem-se depois para os quartos de final. O Sporting conseguiu também garantir o primeiro lugar do grupo, faltando ainda o jogo na Grécia, contra o Ionikos BC.