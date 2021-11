O que é um PPR? ↓ Mostrar ↑ Esconder

Um Plano Poupança Reforma (PPR) é um produto financeiro que visa rentabilizar o dinheiro do subscritor a médio e longo prazo e com condições mais vantajosas do que outros produtos de poupança disponíveis no mercado, de modo a proporcionar-lhe um complemento de reforma, com a vantagem de ter benefícios fiscais.

Quais são os benefícios fiscais?

A poupança fiscal pode traduzir-se num montante de até 400 euros por ano.

Declarar entregas suplementares do PPR no IRS dá direito a um benefício fiscal de 20% do valor investido. O montante máximo da dedução varia em função da idade: uma pessoa com menos de 35 anos pode deduzir até 400 euros, desde que aplique 2.000 euros no PPR, nesse ano; entre 35 e 50 anos, o limite máximo admitido é 350 euros, desde que aplique 1750 euros; a partir dos 50 anos, pode deduzir até 300 euros, desde que aplique 1500 euros.

Os benefícios fiscais estendem-se ao momento do resgate. Por exemplo, mediante determinadas condições, ao levantar a totalidade do capital é possível pagar uma taxa de apenas 8% sobre o rendimento obtido, em vez do imposto de 28% aplicado à generalidade dos produtos de poupança.

Qual a melhor altura para subscrever um PPR?

Quanto mais cedo investir num PPR, melhor será esse investimento: não só para usufruir do montante máximo de dedução no IRS, mas também porque, quanto mais cedo começar, maior será a poupança a longo prazo e, por conseguinte, maior será o complemento à sua reforma.

O que é o PPR Mais Banco CTT?

É um Plano Poupança Reforma que tem a forma de contrato de seguro de vida individual ligado a fundos de investimento.

Quais as suas vantagens?

É um produto de risco médio-baixo (nível 3 em 7), sem encargos de resgate para investimentos superiores a seis meses, que pode gerar retornos de 4,98% a cinco anos, num cenário de desempenho moderado dos ativos que o compõem, fundos de investimento de diversas naturezas: ações, obrigações, monetários, imobiliários e alternativos, de acordo com o descrito no Documento de Informação Fundamental (DIF) disponível no site da Zurich em www.zurich.com.pt. Tem os benefícios fiscais dos PPR e é possível subscrevê-lo com apenas 250 euros, com reforços a partir dos 50 euros.