A Palmilha Dentada faz 20 anos, recebeu pela primeira vez apoio do Estado e ganhou “finalmente” uma casa no Porto

Ainda em 2001 a Palmilha Dentada estreia-se com o espetáculo de rua “Piratas do Fio de Água”, nos Jardins do Palácio de Cristal, e grande parte do percurso é feito em cafés-teatro, onde a interação com o público é privilegiada. O processo criativo nem sempre é o mesmo, mas parte sempre de uma premissa concreta, com muito improviso à mistura. “Normalmente o Ricardo lança uma estrutura escrita, depois os atores habitam o texto e reescrevem-no, muitas das nossas opções nascem no improviso, que pode acontecer inclusivamente em cena”, detalha o ator Ivo Bastos, acrescentando que tudo se resume à vontade de expressar uma mensagem.

“Como ator falta-me sempre qualquer coisa. Até posso estar no teatro nacional, com um super mega texto de Tchekhov, decoro o texto, alguém me veste e me maquilha, vou para o palco e parece que só cumpri uma função. Falta-me aquele lado mais punk de também querer dizer coisas. Aqui posso chegar ao ensaio e dizer: ‘posso entrar nesta cena vestido de urso?’. Claro que nem tudo é permitido, mas tudo é premissa para ser discutido.”

“Somos famosos porque somos teimosos”

Com duas décadas de trabalho, a companhia de teatro é hoje uma das referências no humor. “Sentimos que público gosta de nós, as camadas mais jovens olham-nos com curiosidade e questionam como aguentamos 20 anos sem apoios nenhuns. Também podemos ser uma referência perversa, dando a ideia de que é fácil seguir este caminho, o que não é verdade”, recorda Ricardo Alves, revelando que em 2009 a Palmilha Dentada esteve mesmo em causa. “A falta de apoios financeiros foi mesmo o mais complicado de superar, há 12 anos pensámos mesmo em enterrar isto, mas depois chegámos à conclusão que não era possível porque queríamos continuar a contar histórias, a inquietar as pessoas e a pô-las a pensar.”

Ivo Bastos também rejeita a ideia romântica de que fazer teatro independente sem meios é bom. “Somos famosos porque somos teimosos, nestes 20 anos encontramos sempre formas de fazer teatro, mas ao mesmo tempo tínhamos que fazer 30 mil coisas paralelamente porque não conseguíamos viver apenas disto. A cultura, tal como a saúde ou a educação, são pilares da sociedade e, por isso mesmo, não têm que gerar riqueza.”

O projeto foi nómada desde o primeiro dia, ocupou várias salas da cidade, do Teatro Helena Sá e Costa ao São João, passando pelo Pérola Negra ou o Hard Club, criou pontes, mas o facto de não ter uma morada própria não permitiu voar mais alto. “Tínhamos a necessidade de ter um espaço próprio de apresentação e de ensaio, essa sempre foi uma luta nossa. No Porto há muito poucas salas de pequeno e médio porte, com capacidade para receber entre 50 a 100 pessoas, que sejam minimamente equipadas e que permitam trabalhos mais ou menos elaborados”, afirma o encenador Ricardo Alves.