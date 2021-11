O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira avisos amarelos para os grupos Oriental e Central dos Açores devido à possibilidade de chuva forte e, no caso do grupo ocidental, por causa da agitação marítima.

Para o grupo Central (ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, referente a precipitação forte, que pode ser acompanhada por trovoada, foi ativado às 17h00 locais (18h00 em Lisboa), até às 14h00 de sábado.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo por causa da chuva forte e trovoada, estará ativo entre as 17h00 de sábado e as 14h00 de domingo.

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo deve-se às previsões de agitação marítima, entre as 23h00 desta sexta-feira e até às 23h00 de sábado, com previsões de ondas de oeste, passando a noroeste, que podem chegar aos seis metros, de acordo com o IPMA.

A meteorologista da delegação dos Açores do IPMA, Rita Mota, explicou à agência Lusa que esta situação meteorológica se deve “à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações e com atividade moderada a forte”.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.