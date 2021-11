A PSP do Porto deteve um condutor e uma mulher que ignoraram a ordem para parar o automóvel em que seguiam e se colocaram em fuga, “dirigindo a viatura na direção” dos agentes policiais, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) da PSP diz que, durante uma ação de prevenção criminal e fiscalização rodoviária, realizada na quinta-feira, junto da Rua Ciríaco Cardoso, na cidade do Porto, foi dada ordem de paragem à viatura.

“O condutor ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo, dirigindo a viatura na direção dos agentes, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, conduzindo a alta velocidade e em desrespeito das regras e sinais de trânsito, por diversas artérias”, explica a PSP.

A viatura, na qual seguiam um homem e uma mulher, de 30 e de 36 anos, respetivamente, e residentes em Ermesinde e no Porto, viria a imobilizar-se pelas 12h30 de quinta-feira, na Rua da Valongueira, em Alfena, concelho de Valongo.

“No decurso das medidas de polícia encetadas pelas diversas subunidades (Divisão de Investigação Criminal e Divisão Policial da Maia) que haviam sido acionadas pela central de comunicações desta polícia, foi possível proceder à interceção e detenção dos suspeitos, que mesmo depois da imobilização da viatura haviam tentado colocar-se em fuga apeada”, refere o COMETPORT.

Segundo a PSP, “a viatura utilizada pelos suspeitos constava para apreender por ter sido furtada”. Os agentes policiais verificaram que o condutor do veículo em fuga não tinha carta de condução.

A PSP apreendeu ainda aos suspeitos heroína, cocaína e haxixe, 260 euros, assim como alguns artigos “por suspeita de terem sido subtraídos do interior de estabelecimento comercial, conforme queixa formalizada junto da GNR de Lousada”.

Os detidos vão ser esta sexta-feira presentes junto das autoridades judiciárias.