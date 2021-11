Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ana Bacalhau já não se lembrava de como era. Melhor, ela sabia que precisava de continuar a criar para materializar a sua voz, mas o ponto final nos Deolinda, anunciado pela banda no final de 2017, não foi um processo tão fácil quanto esperaria. Encontrar o tom, os maneirismos e a lírica que a deixassem “livre, bonita, leve e solta”, como canta em “Sou Como Sou” foi um processo que lhe pregou algumas rasteiras e que a ensinou a abrir mão de uma certa obsessão controladora.

Nome Próprio, lançado em 2017, foi o primeiro passo dessa afirmação individual, embora não totalmente livre de amarras. Agora com Além da Curta Imaginação, Ana Bacalhau sente que chegou ao seu âmago: “Para mim, o meu primeiro disco a solo, de facto, em que procuro um som, uma identidade, em que me procuro a mim e me encontro e desencontro é este.”

A pop continua lá e é o elo de ligação das 11 faixas do álbum, que conta com composições, entre outros, de Mafalda Veiga, Jorge Cruz, dos ÁTOA e da própria Ana Bacalhau. Mas com a ajuda do produtor Twins, a intérprete de 43 anos introduziu elementos do funk, da soul e da eletrónica na sua canção, expandindo deste modo o seu universo criativo. “Sinto-me feliz pelo resultado. Tem um ADN que é o meu.”

A primeira apresentação de Além da Curta Imaginação está agendada para as 21h30 do dia 12 de novembro, sexta-feira, no Capitólio, em Lisboa (€15). Confirmada está também a passagem de Ana Bacalhau com a sua banda — Bacalhau e as Migas – pelo Theatro Circo, em Braga, no dia 5 de fevereiro de 2022. Pelo meio haverá mais datas a anunciar, a agenda está em aberto. Certo é que enquanto Ana Bacalhau quiser dançar, nenhuma festa vai acabar.

[“Que me Interessa a Mim”:]

Além da Curta Imaginação é o título e a última frase do teu álbum. O que é que a cativou nesta frase?

A frase de facto cativou-me. No início não sabia bem porquê, mas depois quando andava à procura de título para o disco, a frase vinha ter comigo. O clique surgou com algo que se enfatizou com a pandemia: esta necessidade que temos de fazer planos a curto-longo prazo. Achamos que temos tudo controlado, projetamos muito e depois vai-se a ver e a vida tem outros planos. Isso tira-nos o chão. No meu caso, sobreviver a estes tropeções é ir além desta curta imaginação e criar outros mundos, possibilidades e realidades e depois materializá-las. O que sempre me salvou foi esta coisa de criar novos mundos.

Antes da pandemia era uma pessoa mais controladora?

Sempre fui um pouco control freak. Sei que pouco se pode controlar na vida, isso é uma ilusão, mas dentro do possível eu tentava ter sempre um ou vários caminhos traçados na minha cabeça. Se um não desse, o outro dava.

Portanto, a pandemia trocou-lhe as voltas?

Sim. Com a pandemia percebi que não valia muito a pena ter planos. É óbvio que podemos ter aspirações e movimentarmo-nos no sentido daquilo que sonhamos. Agora, estar aqui com muitas certezas e planos delineados não vale a pena, porque a realidade depois nunca é como a gente sonha. Temos que estar minimamente abertos ao que a vida nos traz para termos jogo de cintura.

Sente-se neste álbum uma espécie de virar de página, a superação de um momento de dor. Que momento de dor foi este? Foi difícil para chegar até este lugar luminoso no qual, no final das contas, o álbum se instala?

As pessoas sempre me associaram a uma perspetiva soalheira e luminosa, e bem. Mas muitas vezes esses momentos luminosos vêm de momentos mais escuros que tive na minha vida, que depois foram sublimados para passar essa leveza. A luz deste disco vem depois de um inverno nuclear e por isso acho que já está noutro patamar, num patamar de luminosidade madura e segura.

Quer falar-me desse inverno nuclear?

Obviamente que a pandemia ajudou a consolidar essa fase mais escura de sofrimento e de reconstrução e regeneração. Foi uma fase que já tinha começado quando passei de ser parte de uma banda para ser artista a solo. Na minha cabeça isso não ia acontecer. O plano que tinha para era estar nos Deolinda e depois ir fazendo umas coisitas – lá está a curta imaginação. Mas a realidade foi outra e tive que me adaptar à ideia de ser apenas artista a solo. Aprendi isso num curso intensivo à frente de toda a gente. Houve muito sofrimento. Não sabia como ser, como estar, se os meus gestos em palco eram forçados, o que é que eu era quando não estava nos Deolinda e o que é que sou quando estou só como Ana Bacalhau. Foi uma procura que durou muito tempo. O meu disco de estreia a solo foi gravado no início de 2017, quando ainda estava numa banda. Por isso, para mim o meu primeiro disco a solo, de facto, em que procuro um som, uma identidade, em que me procuro a mim e me encontro e desencontro é este.

[“Sou Como Sou”:]

De facto, em Nome Próprio ainda se nota uma sonoridade muito próxima dos Deolinda. Aqui, por seu lado, já a vemos a explorar caminhos do funk, da soul, da eletrónica. Como é que se deu este processo?

Houve uma coisa que me deu embalo para este disco que foi o dueto com o Diogo Piçarra. Fiz a canção “O Erro Mais Bonito” e pensei logo, “isto é super pop, mas tudo bem”. Disse ao Diogo, “produz à tua maneira, não tentes adaptar para aquilo que achas que eu sou. Faz a tua cena que eu vou”. Ele fez e gostei. Senti-me bem. Na verdade, a pop sempre foi o meu reino natural, é onde me movo. Agora, aquela sonoridade mais eletrónica, isso não. “O Erro Mais Bonito” tinha a sonoridade eletrónica, mas também tinha lá a guitarra elétrica. Vi que dava para combinar as duas coisas de forma harmoniosa e isso deixou-me com vontade de que o meu disco fosse aquilo. Fazia mais sentido do que voltar atrás ao Nome Próprio. Portanto, comecei a procurar um produtor para este disco que estivesse tão à vontade com instrumentos como com a eletrónica para poder casar estes dois mundos à minha imagem. Liguei ao Twins em boa hora, porque foi a pessoa certa. Foi muito fácil o trabalho de busca e de concretização do disco. Tem muitas texturas, muita eletrónica, mas continua com uma matriz instrumental forte. Sinto-me feliz pelo resultado. Tem um ADN que é o meu.

Não deixa de ser curioso ter sido um erro, ainda por cima o mais bonito, a apontar esse caminho…

A vida às vezes também ajuda, não é só madrasta. Temos um plano totalmente errado para nós e vem a vida e diz, “olha, isto é melhor para ti”.

A narrativa do disco é coesa, embora tenha colaborado com vários letristas e arranjistas. Chegou à beira deles com um briefing bem definido ou simplesmente deu-lhes liberdade de composição?

Dei-lhes liberdade. A única coisa que lhes disse é que queria trabalhar a eletrónica, então pedi canções que tivessem espaço para esses elementos. De resto, não lhes dei temática nenhuma. Geralmente, não condiciono. Tenho muita curiosidade de saber o que é que as pessoas escrevem e sentem quando olham para mim. Muitas vezes existe — citando Lara Lee — uma telepatia. Eles vão percebendo o que é que eu preciso de cantar.

Quem colaborou consigo?

Cheguei a um disco que é equilibrado entre a autoria feminina e masculina, o que para mim é sempre bom. Temos a Tainá, a Mafalda Veiga, a Francisca Cortesão e eu própria como autora. Depois temos os D’Alva, os ÁTOA, o Jorge Cruz e o Nuno Prata. É muito interessante para mim chamar não só pessoal da minha geração, mas também pessoal muito novo, como os ÁTOA e a Tainá, que estão nos 20 anos. A Tainá nunca me viu de certeza com Deolinda ao vivo, porque é brasileira e está cá há poucos anos. Os ÁTOA também se me viram eram muito pequenininhos. Não me metem em caixa nenhuma a não ser na minha.

[ouça o álbum “Além da Curta Imaginação” na íntegra através do Spotify:]

E tu como se sente no papel autoral?

Não me sinto nada à vontade, aliás, até dizer que sou autora cria em mim engulho na língua! Não me vejo nada como autora, se bem que quando era miúda peguei na guitarra e comecei logo a escrever músicas minhas em inglês. Tinha para aí 15 ou 16 anos. Mas depois parei, porque tinha quem escrevesse para mim – e bem – e não senti necessidade de compor. Quando voltei a pegar na guitarra, voltaram as comichões para escrever. Tinha feito algumas músicas, mas não as levava muito a sério, até que o meu marido [José Pedro Leitão], o Vasco [Sacramento] e algumas pessoas à minha volta na Sons em Trânsito, as pessoas a quem tenho coragem de mostrar as minhas coisas, ouviram e disseram, “isto é muito giro, devias ter confiança em ti”. Pronto, lá comecei a ter mais confiança naquilo que escrevia.

Que músicas é que assina neste álbum?

A “Não é Nada” e a “Que Me Interessa a Mim”. Foram escritas no primeiro confinamento. Olhei para as canções, gostei delas e senti-me confiante entrarem no disco. Ainda por cima ficavam bem no conjunto. Entretanto já tenho muitas canções. Não me vejo a lançar um álbum só com canções minhas ou de escrever para outras pessoas. Isso é uma coisa que me causa pânico. Mas está-me a dar gozo escrever, ter ideias e colocá-las no papel.

Como é que vai transportar o álbum para o palco?

Vou transportá-lo com uma banda incrível. Chamamo-nos “Bacalhau e as Migas”. Tenho na bateria o Guilherme Melo, nas guitarras a Eugénia Contente, nos teclados o Manuel Oliveira e o José Pedro Leitão no baixo. Encaixamos muito bem. Além disso, vou ter as ilustrações da Mariana A Miserável. Ela desenhou a capa do meu disco e eu queria transportar para o palco essas ilustrações. Criámos uma estrutura em que vai haver uma ilustração diferente de canção para canção. Vai ser também uma experiência de certa forma visual. Já que estou a materializar mundos, também queria trazer essas ilustrações para o pé de mim.