A incidência subiu em muitos dos concelhos a nível nacional fazendo com que subissem nas categorias de risco, determinadas pela incidência. Há 48 concelhos de risco elevado ou superior (mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias) — mais 19 do que na semana anterior —, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, com dados de 10 de novembro.

Marvão e Pampilhosa da Serra são os dois únicos concelhos num nível de incidência acumulada extremamente elevado — 1.770 e 1.612 novos casos de infeção por 100 mil habitantes a 14 dias.

Ambos os concelhos são de baixa densidade. Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, tem quase 4.500 habitantes e já na semana passada se encontrava no nível extremamente elevado (com 1.066 casos por 100 mil habitantes).

Marvão, no distrito de Portalegre, tem cerca de 3.500 habitantes e confirmava no Facebook ter 28 casos de ativos de infeção com SARS-CoV-2.

De acordo com os intervalos de categorias definidos pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), os 308 concelhos do país dividem-se por:

2 concelhos no nível extremamente elevado — acima de 960 casos por 100 mil habitantes — mais um do que na semana passada;

— acima de 960 casos por 100 mil habitantes — mais um do que na semana passada; 8 concelhos no nível muito elevado — entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes — mais três do que na semana passada. Seis concelhos são de baixa densidade populacional, mas Alpiarça e Golegã são de alta densidade;

— entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes — mais três do que na semana passada. Seis concelhos são de baixa densidade populacional, mas Alpiarça e Golegã são de alta densidade; 38 concelhos no nível elevado — entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes — mais 14 do que na semana anterior. Neste grupo inclui-se também o Funchal, na Madeira;

— entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes — mais 14 do que na semana anterior. Neste grupo inclui-se também o Funchal, na Madeira; 88 concelhos no nível moderado — entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — mais 30 do que na semana passada;

— entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes — mais 30 do que na semana passada; 172 concelhos no nível baixo — abaixo de 120 casos por 100 mil habitantes.

Incidência na AMLisboa maior do que na AMPorto

Com exceção de Mafra, todos os concelhos da área metropolitana de Lisboa aumentaram a incidência cumulativa a 14 dias, ainda que, em alguns casos, apenas ligeiramente — o concelho de Lisboa subiu de 164 para 167 casos por 100 mil habitantes.

Dos 18 concelhos, oito estão no nível de risco moderado, acima de 120 casos por 100 mil habitantes, e os restantes no nível baixo.

Concelhos Incidência a 10.Nov Alcochete 191 Almada 126 Amadora 72 Barreiro 171 Cascais 172 Lisboa 167 Loures 79 Mafra 82 Moita 125 Montijo 98 Odivelas 68 Oeiras 109 Palmela 128 Seixal 91 Sesimbra 96 Setúbal 130 Sintra 102 Vila Franca de Xira 63

Vários concelhos na área metropolitana do Porto aumentaram a incidência, mas mantém-se em níveis de risco baixos a moderados — três concelhos no nível de risco moderado e 13 no nível baixo.

Dos 17 concelhos, apenas Arouca está num nível de risco elevado, mas também é o único território de baixa densidade (para os quais a medida por 100 mil habitantes faz aumentar o nível de risco).