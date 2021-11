Em 1966, estreava nos Estados Unidos o primeiro episódio de uma das séries que viria a tornar-se num clássico da ficção científica: “Star Trek“. Criada por Gene Roddenberry, a base da narrativa — uma nave espacial a explorar a Via Láctea — teve como matriz o imaginário do futuro, baseado naquilo que se vivia no presente.

Com a distância, torna-se mais simples o exercício de compreender as influências. Vejamos: vivia-se em plena Guerra Fria — altura em que a incursão ao espaço já tinha arrancado —, em que decorria aquilo a que se deu o nome de Era Nuclear e começavam a surgir os primeiros computadores pessoais. A tecnologia começou a andar a grande velocidade (ou será que podemos dizer “à velocidade da luz”?).

É deste imaginário do futuro, centrado nas consequências da evolução tecnológica, que nasce, então, o retro-futurismo, uma corrente que se espelhou em diferentes dimensões artísticas — do cinema (“Star Wars”, de George Lucas), à música (Kraftwerk com “The Man-Machine”), sem esquecer a engenharia automóvel, que começa nesta época a produzir aqueles que ficaram conhecidos como carros-conceito — veículos conceptuais de linhas retas, inspirados própria corrida espacial e inovação tecnológica.

Unindo elementos do passado, presente e futuro, quase cinco décadas depois, a tendência regressa em força, espelhando-se de várias formas nas diferentes criações do mundo atual.

O retro-futurismo “descreve o futuro com base no passado e o passado com perspetiva no futuro”, define Alana Burton, Product Manager da New Balance.

Dos carros-modelo dos anos 70 aos novos New Balance XC-72

A marca desportiva lançou uma silhueta de calçado, que, ao inspirar-se nos tais carros-conceito dos anos 70, é um exemplo perfeito desta corrente que une elementos clássicos e futuristas: o modelo XC-72, o mais recente dentro da coleção Shifted, que integra os icónicos 327 e 237.

“Tal como aconteceu com o 327, perguntei-me: se eu fosse um designer nos anos 70, o que criaria como um novo carro-conceito? Procurei inspirar-me em elementos específicos do passado e (re)imaginei-os para o consumidor de hoje. Esta metodologia permitiu-me criar um design atemporal que, esperamos, seja reinventado, mais uma vez, nos próximos 40 anos”, explica Charlotte Lee, designer do XC-72.

O modelo distingue-se exatamente pela união dos elementos de diferentes tempos e respetivas influências. “O XC-72 é a personificação do retro-futurismo”, acrescenta a designer.

5 fotos

Com uma sola robusta que imagina o futuro e linhas limpas e descontraídas que descrevem o passado. Os XC-72, com materiais de alta qualidade, são um modelo unissexo e caracterizado ainda por detalhes inspirados nos carros-conceito dos anos 70.

Com preços que variam entre os 100€ e os 130€, este modelo está disponível em newbalance.com e pontos de venda selecionados.