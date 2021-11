Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ginasta norte-americana de ascendência asiática Suni Lee diz que foi vítima de um ataque racista, onde foi atingida com spray pimenta, em outubro.

A vencedora de uma medalha de ouro olímpica pelos Estados Unidos estava em Los Angeles (onde participou no programa Dança com as estrelas) com um grupo de amigas, também de ascendência asiática, à espera de boleia para casa, quando um carro terá passado por elas, e as pessoas dentro do veículo terão gritado expressões de conotação racista, como “ching chong” ou “volta para o teu país”. Uma das pessoas atingiu a ginasta com spray pimenta no braço, antes do carro arrancar para longe, noticia a CNN.

Suni Lee mostrou a sua frustração para com o incidente, em entrevista à PopSugar:

Estava tão chateada, mas não podia fazer controlar nem fazer nada porque eles foram embora […] Não lhes fiz nada, e tendo uma reputação [a proteger], é muito complicado, porque não posso fazer nada que me possa causar problemas. Apenas deixei acontecer”, disse a atleta.

A frequência de ataques racistas a pessoas de ascendência asiática nos Estados Unidos aumentou desde o início da pandemia. A associação Stop AAPI Hate (que denuncia casos de racismo a pessoas das comunidades das ilhas do Pacífico e asiáticos-americanos) recebeu mais de 9 mil denúncias de crimes de ódio racial de 19 de março de 2020 até dia 30 de junho de 2021.