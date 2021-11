Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Governo justifica a proposta de lei para manter as contribuições e adicional ao imposto único de circulação (IUC) com a necessidade “de não comprometer o financiamento da despesa a realizar durante o ano de 2022″. A proposta de lei que prolonga para o próximo ano a cobrança das contribuições sobre a energia e banca e do adicional ao IUC para carros a gasóleo já deu entrada no Parlamento e tem a discussão e votação agendada para a próxima quarta-feira. E no limite a sua manutenção a partir de janeiro vai depender

No texto da proposta, o Executivo diz que a decisão de avançar com a iniciativa é a de assegurar a segurança jurídica depois de vários fiscalistas e especialistas em finanças defenderem que a cobrança destas contribuições ditas extraordinárias não teria enquadramento legal no regime de duodécimos que vai vigorar em 2022 depois do chumbo da proposta orçamental.

O texto da proposta assinala também que a prorrogação para 2022 a autorização dada todos os anos no Orçamento para cobrar as referidas contribuições surge porque não foram tomadas outras medidas que corporizem uma estratégia de sustentabilidade das finanças públicas, assente na recuperação do crescimento económico”. Refere ainda que a aprovação desta proposta não impede que seja confirmada ou alterada pela nova lei do Orçamento do Estado do Governo que resultar das eleições.

O regime de duodécimos parte dos tetos de despesa e de receita previstos no último Orçamento aprovado, o de 2021, e divide-os pelos 12 meses, pelo que se pressupõe que as medidas geradoras de receita se mantêm legalmente válidas. De acordo com a proposta orçamental para 2022, a receita destas contribuições que está consignada ao financiamento de vários organismos e programas, desde o Fundo de Resolução à Segurança Social e Fundo Ambiental, ronda os 330 milhões de euros.