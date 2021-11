A justiça espanhola prepara-se para levar a julgamento, por desobediência ao Tribunal Constitucional, o ex-presidente do Parlamento catalão Roger Torrent e outros membros de partidos independentistas que faziam parte da mesa da assembleia regional.

Uma magistrada do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha deu por encerrada a fase de instrução de um caso em que conclui, num auto publicado esta quinta-feira, que há indícios (provas) para julgar Torrent e os antigos membros da mesa do parlamento — Eusebi Campdepedrós (JxCat — Juntos pela Catalunha), Josep Costa (JxCat) e Adriana Delgado (ERC — Esquerda Republicana da Catalunha) — por um ou mais crimes de desobediência.

O caso resulta de uma queixa apresentada pelo Ministério Público contra Torrent e a mesa pelo processamento de duas resoluções a favor da autodeterminação daquela região espanhola e reprovação da monarquia, que o parlamento catalão aprovou em novembro de 2019, pouco depois da decisão de condenar vários políticos regionais envolvidos na tentativa de independência da Catalunha.

Na sua decisão, a magistrada Maria Eugènia Alegret argumenta que Roger Torrent e os restantes deputados da mesa agiram “sem respeitarem a legalidade constitucional e depois de previamente terem sido advertidos pelo Tribunal Constitucional [TC]” quando permitiram a votação de ambas as resoluções, que eram “substancialmente as mesmas” que outras que tinham sido anteriormente suspensas.

As resoluções defendiam o direito do povo da Catalunha à autodeterminação e à reprovação da monarquia, que segundo a juiz é “contrário à configuração constitucional do Rei” reconhecida na Constituição, bem como à “inviolabilidade e isenção de responsabilidade” da sua figura.

A 22 de outubro de 2019, segundo o magistrado, as partes investigadas concordaram em admitir a proposta de resolução para discussão em plenário, “apesar de já terem sido notificadas e solicitada a suspensão de cláusulas semelhantes contidas em outras moções parlamentares”.

“O Parlamento não é um lugar imune ao cumprimento da lei e do princípio da hierarquia das normas”, insiste a magistrada, depois de sublinhar que “as democracias mais avançadas não se baseiam apenas no princípio da divisão de poderes, mas também no compromisso das suas instituições com o Estado de Direito, que obriga todos a submeterem-se ao Estado de Direito e às suas formalidades”.

Depois de rejeitar o argumento da inviolabilidade dos deputados com o fundamento de que este apenas abrange “pareceres ou votos emitidos como parlamentares no exercício das suas funções”, a juiz sustenta que “o cumprimento das decisões judiciais é uma condição prévia indispensável para a estabilidade do sistema”.

“(…) Em nenhuma carta dos direitos fundamentais das democracias à nossa volta nem nas normas legais que julgamos ter de aplicar, encontramos o direito das autoridades públicas desobedecerem às ordens dos tribunais superiores devido a discrepâncias com a norma legal, democraticamente acordada, que eles aplicam e interpretam”, acrescenta o auto.

A juíza questiona se os serviços jurídicos do Parlamento apoiaram a decisão da mesa porque, na sua opinião, na altura, o secretário e o conselheiro superior “avisaram” da “possível contradição” das resoluções com as ordens do Tribunal Constitucional (TC).

Para a instrutora do processo, “a consciência da ilegalidade da ação é alegadamente revelada pelas manobras levadas a cabo por Torrent para contornar a previsível decisão do TC”, quando antecipou a sessão plenária de 12 de novembro em algumas horas.

Os políticos catalães que organizaram em 2017 um referendo ilegal sobre a autodeterminação da região foram julgados em 2019 e nove deles que estavam a cumprir penas de prisão que iam até um máximo de 13 anos de prisão pelo crime de sedição (contestação coletiva contra a autoridade) foram indultados e saíram da prisão em junho passado.

Um grupo de separatistas está fugido no estrangeiro, não tendo ainda sido julgado, entre eles o ex-presidente do executivo catalão Carles Puigdemont, que reside na Bélgica e foi eleito deputado do Parlamento Europeu.