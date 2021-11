Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A autoridade de controlo da poluição da Índia ordenou esta sexta-feira que as entidades locais estejam “totalmente prontas” para adotar medidas de emergência para combater as agravantes condições da qualidade do ar em Nova Deli.

O nevoeiro tóxico na capital indiana tem-se intensificado desde quinta-feira, devido a uma redução das temperaturas e na velocidade do vento. Grandes queimas de resíduos agrícolas nas redondezas têm amplificado o fenómeno ainda mais.

“As condições meteorológicas serão altamente desfavoráveis para a dispersão dos elementos poluentes até ao dia 18 de novembro, devido à baixa intensidade dos ventos”, disse o Conselho Central de Controlo da Poluição, citado pela agência Reuters.

De acordo com esta autoridade, a qualidade “severa” do ar há quase 48 horas consecutivas, deve levar os governos locais a tomarem medidas de emergência, como o fecho das escolas e a paragem de todas as obras.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Conselho Central também apelou à população para que evite estar fora de casa e pediu ao governo e entidades privadas que reduzam o uso do transporte privado.

De acordo com os indicadores da poluição, o índice de qualidade do ar (AQI, sigla inglesa) em Nova Deli esta sexta-feira foi de 470. Foi uma subida em relação ao valor de 402 registado na quinta-feira. Um AQI entre 201 e os 300 corresponde a uma qualidade do ar “pobre”, entre 301 e 400 “muito pobre” e a partir de 400 é considerada “severa”.

Já a concentração de partículas PM2.5 era de 329 microgramas por metro cúbico de ar. Uma concentração “segura” destas partículas é de 60 microgramas por metro cúbico, segundo o governo. Este material líquido ou sólido suspenso no ar é fino o suficiente para viajar até aos pulmões e entrar na corrente sanguínea, causando doenças respiratórias, inclusive o cancro.

Queima de resíduos agrícolas e também de lixo ao ar livre, emissões de carbono dos transportes, centrais elétricas a carvão e outros tipos de emissões poluentes para a atmosfera fazem de Nova Deli uma das capitais mais poluídas do mundo.