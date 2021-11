A secretária de Estado do Turismo considerou esta sexta-feira que “sem turismo não há futuro” e que este setor deve ser “motor e farol da economia” para outros setores de atividade.

Rita Marques falava no encerramento do 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Albufeira, e que teve como tema “O turismo tem futuro”.

O turismo tinha, tem e terá futuro. Diria mais, que sem turismo não há futuro. A razão pelo que estou convencida que sem turismo não há futuro tem a ver com o seguinte: o senhor presidente da Confederação do Turismo de Portugal dizia ontem [quinta-feira] que as vozes do turismo precisam ser ouvidas e é bem verdade. Mas, queria aqui sublinhar que as vozes do turismo são as vozes dos privados e públicos porque estas vozes são conhecimento”, afirmou Rita Marques.