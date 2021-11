Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sergio Agüero, avançado do Barcelona, pode ser obrigado a retirar-se da sua carreira como futebolista. Os exames médicos que realizou depois de ter sofrido uma arritmia no jogo com o Alavés terão revelado um cenário negativo para o jogador.

O Barcelona tinha anunciado na sua página do Twitter, no início de novembro, que Aguero iria parar durante três meses para “avaliar o processo de recuperação”. No entanto, novas informações indicam que esta paragem pode tornar-se definitiva.

As ressonâncias magnéticas e provas de esforço a que o argentino foi submetido, depois de se ter sentido mal no jogo do Barcelona com o Alavés, podem mostrar uma incapacidade do craque de continuar a jogar futebol profissionalmente, uma vez que terá sido diagnosticado com uma arritmia maligna, segundo a Rádio Catalunya. Esta condição, ao contrário da arritmia benigna, pode provocar morte súbita.

Este diagnóstico não foi confirmado oficialmente, até esta sexta-feira, pelo jogador ou pelo clube. O jogador já teve um episódio de problema cardíaco no passado, quando tinha 12 anos.

O antigo jogador do Manchester City, onde esteve dez épocas e foi campeão cinco vezes, chegou este ano ao Barcelona, e pode ver, assim, a sua estada no clube espanhol interrompida prematuramente. Aguero, que jogou apenas seis vezes esta época pelos blaugrana, num total de 165 minutos, tem contrato com o clube espanhol até junho de 2023. A confirmar-se este cenário, o internacional argentino irá abandonar os relvados aos 33 anos.