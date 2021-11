Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cerca de 3,2 milhões de crianças afegãs sofrem atualmente de malnutrição aguda, com cerca de um milhão em risco de morrer com a queda das temperaturas.

Instituições humanitárias alertaram para a crescente fome, adjacente a uma seca que o país está a atravessar, assim como uma pesada crise económica — em parte, devido à retirada do apoio financeiro por parte do mundo ocidental, após as forças talibãs terem tomado controlo.

“Estamos a remar contra a maré enquanto a fome invade o país”, partilhou a médica Margaret Harris à agência Reuters. “O mundo não se pode dar ao luxo de voltar as costas ao Afeganistão.”As temperaturas noturnas a começarem a ultrapassar os 0ºC , idosos e crianças estão progressivamente mais vulneráveis a doenças, aponta.

Além da crise, da fome e do frio, dados da OMS revelam também que casos de sarampo no país estão a registar um rápido crescimento.“Para crianças desnutridas, sarampo é uma sentença de morte. Se não agirmos rapidamente, vamos presenciar um enorme número de mortes”, alertou Margaret Harris.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Juntamente a toda esta situação, a atual pandemia já matou cerca de 7200 afegãos, tendo infetado 156 mil.