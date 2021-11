Boletim DGS. Internamentos sobem há 7 dias consecutivos e há 5 dias que há mais de mil casos diários

Entre as 8 vítimas mortais, dois eram homens e seis eram mulheres, e todas tinham acima dos 80 anos de idade — exceto uma das mulheres que estava na faixa etária entre os 60 e os 69 anos.

Em termos geográficos, Norte (2), Centro (3) e Lisboa e Vale do Tejo (3) são as regiões onde se concentraram as mortes.