Catarina Martins alerta para o “perigo” da maioria absoluta que o PS deseja (sem nunca o referir com este nome) nas eleições antecipadas. No Comício Distrital de Lisboa, a coordenadora do Bloco de Esquerda argumenta que a proposta do partido liderado por António Costa “não é estabilidade”, mas sim uma “ameaça de novas ofensivas dos donos de Portugal”.

“O poder absoluto é a certeza de insegurança para o povo”, referiu, acrescentando que é um “perigo para a vida dos trabalhadores”.

No discurso de encerramento do comício, Catarina Martins acusou o Governo e o PS de alterarem o discurso com facilidade e de entrarem num “jogo político” que disse ser uma “mistura da confusão e de calculismo”.

“No fim do debate orçamental, estávamos a caminho do Apocalipse, do desastre total. No dia seguinte, está tudo normal, a governabilidade assegurada, o PRR segue sem nenhum problema, tudo tranquilo. No dia do orçamento, dizia o governo, só a maioria absoluta poderia salvar o país. Logo um dia depois, já dizia que podia voltar a haver entendimento com a esquerda, o entendimento que se recusou a fazer nas últimas semanas”, começou por apontar a coordenadora do Bloco de Esquerda.

E continuou: “Depois, de novo a maioria absoluta, ou isso ou o caos. Agora, esta semana, que nem uma coisa nem outra, que vai ser o regresso do velho fantasma, diz o governo que é com o PSD que se vai entender para bloquear mudanças nas leis laborais e para manter o rumo financeiro.”

“O jogo político é um pântano e uma irresponsabilidade”, concluiu Catarina Martins

Após críticas que foram desde o aumento da área dos eucaliptos, ao caso da EDP e à “recusa aos pensionistas do fim da dupla penalização imposta no tempo da troika”, a coordenadora do Bloco de Esquerda frisou que “são milhões e são negócios que envenenam a economia e a sociedade”. O que a levou a concluir que o PS “quer o poder absoluto para continuar estas contas mal feitas que penalizam o país”.

“Já hoje foi recordado o que se passou depois das últimas eleições quando o governo, zangado por não ter tido maioria absoluta, acabou com a geringonça e recusou acordos escritos sobre as leis laborais e outras medidas estruturantes”, avisou, realçando que “não são águas passadas”.