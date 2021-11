Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o GR Yaris mais potente do mundo, com quase o dobro da potência do modelo de série produzido pela Toyota. Em vez de 261 cv e 360 Nm de binário, o pequeno motor sobrealimentado com três cilindros debita agora mais de 500 cv e 500 Nm de força, o que é um salto considerável, tornando-o uma “arma” respeitável.

O GR Yaris de série tem tudo para ser um sucesso, pois é o único modelo do segmento com este nível de potência e binário (261 cv e 360 Nm), associado a um sistema de tracção integral (4×4). Face à potencialidade da mini bomba japonesa, não faltaram os transformadores interessados em desenvolver um kit que se revelasse capaz de extrair ainda mais potência do pequeno motor, um três cilindros com apenas 1,6 litros, soprado por um turbocompressor.

A Powertune Australia parece liderar de momento o processo, pois anunciou que conseguiram extrair 474 cv do pequeno motor da Toyota num banco de ensaio que mede a potência aos cubos de roda, o que convertido deverá superar os 500 cv ao volante do motor. Isto é sensivelmente o dobro da potência do motor de série.

Além do incremento de potência, os australianos conseguem igualmente aumentar a força do motor, subindo-a dos originais 360 Nm para 500 Nm. Apesar do transformador estar impressionado com a facilidade com que o três cilindros atinge esta força, resolveu não superar esta fasquia, pelo que o objectivo é modular (no caso, baixar) a pressão do turbo, para manter a força e a potência em alta (a segunda depende directamente da primeira), sem incrementar o binário e comprometer a saúde e resistência da mecânica.

Com este nível de potência, o preparador australiano realizou simulações que apontam para uma aceleração no ¼ de milha abaixo dos 10 segundos, ao fim dos quais (402 metros) atingirá 209 km/h, valores muito respeitáveis e, segundo a Powertune Australia, similares aos obtidos por um Porsche 911 GT3.