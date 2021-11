Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisco Assis, a voz mais crítica dos últimos anos no PS, considera que tem de haver um diálogo com todos os partidos, nomeadamente entre PS e PSD. Apesar de não ser defensor do bloco central, não demoniza a solução. Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o presidente do Conselho Económico e Social alertou para a importância de haver um debate “esclarecedor” e “fraturante”, mas não aceso o suficiente para prejudicar o pós-eleitoral.

“Depois das eleições tem de haver diálogo entre todos os partidos políticos, do PS e dos demais partidos políticos”, referiu Francisco Assis, frisando que “não faz sentido” afastar a possibilidade de o PS negociar com o PSD, tendo em conta que os partidos têm “grandes pontos de contacto” e que esse diálogo “já anteriormente existia”.

O antigo líder parlamentar do PS considera que existe necessidade de um debate “elevado e esclarecedor, mas fraturante” durante os próximos meses para que os portugueses conheçam bem as diferenças entre os partidos. Todavia, deixou um alerta: “não se leve a fratura ao ponto de impedir que depois os partidos possam dialogar todos uns com os outros na Assembleia da República.”

O bloco central não é, aos olhos de Assis, uma “solução natural”, mas o antigo líder parlamentar do PS também não “demoniza” esse cenário. Contudo, avisou que a “concentração de poder” em dois partidos centrais pode não ser positiva.

Ainda assim, é perentório: “Aparentemente, há duas coisas de que os portugueses têm medo: maiorias absolutas e governo de bloco central.”

Já sobre a esquerda, Francisco Assis acredita que “o que está em causa não é o Orçamento, porque se fosse só o OE muito provavelmente não haveria motivos para partidos que até aqui votaram a favor do Orçamento não o votassem”.

“O BE, já o ano passado, e o PCP, este ano, olharam para a situação política do país e entenderam com toda a legitimidade que tinham divergências profundas em relação à forma como o país estava a ser conduzido”, referiu.