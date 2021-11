Os Estados Unidos venceram o México por 2-0, em jogo da sétima jornada da zona de qualificação da CONCACAF para o Mundial2022, e estão na liderança do grupo, com os mesmos pontos dos mexicanos.

Pulisic, aos 74 minutos, e Mckennie, aos 85, marcaram os dois golos da partida, com Jesus Corona, jogador do FC Porto, a ser titular na equipa mexicana, sendo substituído aos 75 minutos.

Já o Canadá, com Steven Vitória e Eustáquio a titulares, bateu a Costa Rica por 1-0, com um golo do avançado Jonathan David, aos 57 minutos, e está no terceiro lugar da zona de apuramento da América do Norte, Central e Caraíbas, o último que dá apuramento direto.

O Panamá venceu na visita às Honduras, por 3-2, e está no quarto lugar, que pode levar ao apuramento para o Mundial2022.

Alberth Elis (30 minutos) e Brayan Moya (59) deram uma vantagem de dois golos às Honduras, mas o Panamá respondeu e deu a volta ao marcador já dentro dos últimos 15 minutos, com tentos de Waterman (77), Yanis (81) e Eric Davis (85).

A partida entre El Salvador e Jamaica terminou empatada 1-1. Michail Antonio adiantou a seleção jamaicana aos 82 minutos, mas Roldan fez o empate aos 90.

A zona de qualificação da CONCACAF é liderada pelos Estados Unidos e México, com 14 pontos, seguidos pelo Canadá com 13 e o Panamá com 11. Seguem-se Costa Rica, Jamaica e El Salvador, todos com seis, enquanto as Honduras estão em último com apenas três pontos.