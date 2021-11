Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nuno Melo, eurodeputado do CDS, afirma que Francisco Rodrigues dos Santos “tem medo de ir a eleições” e que lhe lembra um “fanfarrão que diz que bate em toda a gente e que depois não cumpre”. “Falta muita maturidade a esta liderança”, reforça.

Numa resposta à entrevista do atual líder centrista ao Observador, Nuno Melo também garante que durante estes dois anos nunca lhe “fez oposição interna” — esta que partiu mesmo “dentro de sua casa”, isto é, dentro da sua direção, mencionando como exemplo os ataques do ex-vice-presidente da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, Filipe Lobo d’Ávila.

Em declarações esta sexta-feira à noite na TVI24, o eurodeputado voltou a defender a realização do Congresso Nacional e garante que, caso perdesse, seria o “primeiro” a apoiar Francisco Rodrigues dos Santos “na rua”. Espera agora pela decisão do órgão jurisdicional do partido, considerando que em “democracia” o normal seria que o CDS fosse a votos.

Nuno Melo também se manifestou contra o CDS se ter tornado “completamente dependente do PSD”, “pedinchando” para fazer uma coligação. “Não quero que o meu partido se transforme nos Verdes da direita”, salienta, garantindo que o “partido vale por si”.

“O CDS está completamente entregue aos braços do PSD”, afirma o eurodeputado democrata-cristão, que indica que agora é uma “bengala” dos sociais-democratas. “O partido tem condições de ter bons resultados para ir a votos sozinho.”

Confrontado pelas declarações de Francisco Rodrigues dos Santos que dão conta de que líder se sentiu criticado por uma “elite” do CDS, Nuno Melo diz que este discurso de autocomiseração é “ridículo”. Refere também que vários ex-líderes e personalidades proeminentes do CDS, como António Lobo Xavier, Manuel Monteiro ou Paulo Portas, tem criticado a direção do partido.

“Há coisas impensáveis que se passam no CDS”, destaca Nuno Melo, que menciona a discussão da listas de deputados em praça pública e a debandada de deputados centristas, como João Almeida, Cecília Meireles e Telmo Correio. Para além disso, o eurodeputado diz Francisco Rodrigues dos Santos lança “ataques injustificados aos adversários”, bem como usa “expressões desprimorosas” em entrevistas.