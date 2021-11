Sensible Soccers, "Manoel" e a arte de resgatar a memória coletiva de uma cidade

Porque se é verdade que Manoel foi escrito durante praticamente um ano, a sua pegada não se cinge apenas a esse espaço-tempo. Isso é particularmente notório em concerto. O que eles nos apresentam ao vivo é um exercício de extrema sensibilidade e precisão que, sem que consigamos antecipar, nos vira o foco para nós. O miúdo que faz um esgar nervoso com o lábio ao ver o pintor a aproximar o pincel da tela em “O Pintor e a Cidade” é a nossa própria imagem, a de espectador ansioso pelo próximo ataque do baixo, das percussões, da guitarra, dos teclados, dos sopros e dos sintetizadores de André, Hugo e Manuel, coadjuvados em palco por Sérgio Freitas (teclas) e Jorge Carvalho (percussão). Como o traço do pintor, perene, também cada uma das notas é lançada com conta, peso e medida, permanecendo na nossa memória afetiva.

O facto de os filmes retratados serem antagónicos – o Porto operário confrontando o Porto burguês, a estética a preto e branco em oposição às filmagens a cor, o ritmo acelerado da câmara em contraponto com os planos mais demorados de contemplação – espelha-se na própria sonoridade desta banda sonora e enriquece a narrativa do cine-concerto.

Se em “Douro, Faina Fluvial” somos confrontados com a dureza da vida na Ribeira, dos barcos que aportam no cais da Alfandega carregados de peixe, bacalhau, sarapilheiras empilhadas nas costas dos trabalhadores com a mesma rudeza com que são atiradas para os carros de boi, animais de trabalho arrastando-se por aquelas pedras que ainda hoje lá estão, silenciosamente resistentes, em “O Pintor e a Cidade” vemos uma espécie de alvorada de um Porto de comércio, mergulhado na sua azáfama, mas dado também ao doce disfrutar da cidade. Um filme é a continuação do outro e Manoel é a continuação de ambos. Nesse sentido, há três camadas históricas permanentemente entrelaçadas, embora nenhuma se queira sobrepor à outra.

Na sua forma, o cine-concerto respeita escrupulosamente o andamento das películas originais. Os filmes passam em sequência, intervalados apenas por um excerto de uma entrevista antiga de Manoel de Oliveira, não havendo a tentação de mesclar fragmentos de um e de outro num exercício livre de reescrita cinematográfica. Aqui a música está ao serviço dos filmes e não o contrário.

Por isso mesmo, como já referimos, há um Manoel em álbum e um Manoel em cine-concerto, independentes um do outro. O primeiro assume-se sem rodeios como quarto disco de originais dos Sensible Soccers e não vive acorrentado aos filmes. É o aperfeiçoamento da melancolia, do tropicalismo e das paisagens ambientais experimentadas nos registos anteriores. Um trabalho onde a contenção abre espaço ao sublime. Nada mais do que o reflexo da maturidade de 10 anos de carreira que, dando-lhes segurança, os impele a arriscar sem medo, continuando o processo exploratório do seu som.

[ouça o álbum “Manoel” na íntegra através do Spotify:]

O segundo é montado escrupulosamente para acompanhar os movimentos da tela, ao ponto de nem todas as músicas do álbum entrarem no cine-concerto (referimo-nos concretamente a “Bali Hai” ou “A Noite Inteira (Karamu)”). O tom inicial, que abre “Douro, Faina Fluvial” é, contudo, marcado pelo mesmo tema que abre o álbum, “Cantiga da Ponte”, esse dedilhar que parece ser tocado pelo vento, pelas ondas do mar, pelo caudal do rio, pelas velas dos barcos na aproximação à Ribeira.

Já “O Pintor e a Cidade” arranca com um órgão barroco – lembrando aqui os arranjos corais do Orfeão do Porto da banda sonora original – para deixar entrar “23:16” no exato momento em que somos apresentados à figura do pintor, António Cruz, a arrumar os seus pincéis e telas para sair do atelier rumo à cidade que está a despertar. A música é partida para que se ouça “Avenida Brasil”, essa composição em 5 por 4 inspirada em “Take Five” de Dave Brubeck e que, tal como o compasso angular sugere, musica essa ordem anárquica do rebuliço das gentes do Porto a caminho do trabalho. A agitação só encontra calma quando cada pessoa se instala nas suas tarefas, na sua euforia e na sua languidez, como o pintor que se instala placidamente com o seu cavalete para pintar a cidade que se lhe aflora aos olhos.

Na sua interpretação, os Sensible Soccers devolveram-nos o tempo e, ao terem-no feito, devolveram-nos também a cidade e o nosso lugar nela. Devolveram-nos a noção de comunidade, lembrando-nos que tanto somos o pintor que observa como a pulsão de vida e de morte que toma conta do rosto de cada personagem retratada. Será uma pena se este cine-concerto não sair das salas e dos circuitos convencionais. Merece ser mostrado nas escolas, na cultura em expansão, nos Aliados em tela grande, para que a cidade e a memória coletiva não se diluam no imediatismo de uma selfie. Ou de um ponto.