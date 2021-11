O treinador Vasco Seabra é o sucessor de Júlio Velázquez no comando técnico do Marítimo, anunciou hoje o clube da I liga de futebol no seu sítio oficial.

“O técnico, de 38 anos, já se encontra na Madeira e a cerimónia oficial de apresentação está agendada para segunda-feira, pelas 11h00, na Sala de Conferência de Imprensa do Complexo Desportivo do Marítimo, em Santo António”, pode ler-se no documento publicado pelos ‘verde rubros’.

Ainda de acordo com a nota divulgada pelo emblema insular, Vasco Seabra, “após conhecer os cantos à casa”, irá orientar a primeira sessão de treinos da semana, agendada para a tarde de segunda-feira, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava.

A primeira contratação da nova direção do Marítimo, liderada por Rui Fontes, estreou-se na I Liga em dezembro de 2016, com 33 anos, ao serviço do Paços de Ferreira, ao ser promovido de adjunto a treinador principal após a saída de Carlos Pinho.

Na Madeira vai cumprir a quarta experiência no patamar mais alto do futebol português, após ter iniciado a época transata no Boavista [tendo saído à nona jornada] e terminado no Moreirense, onde rendeu César Peixoto à 12.ª jornada, tendo liderado a formação de Moreira de Cónegos até à oitava posição com 43 pontos.

O técnico português encontra a formação madeirense na 17.ª e penúltima posição da tabela classificativa, com sete pontos somados em 11 jornadas, fruto de seis derrotas, quatro empates e uma vitória, com apenas mais um ponto do que o lanterna-vermelha Santa Clara.

Os ‘leões do Almirante Reis’ ainda não venceram dentro de portas na presente edição do campeonato, assinalando apenas uma vitória, na visita ao Belenenses SAD, na segunda jornada, por 2-1.

A estreia de Vasco Seabra no comando técnico ‘verde rubro’ será diante de uma equipa que bem conhece, proveniente da cidade de onde é natural, com o Marítimo a receber o Paços de Ferreira em 28 de novembro, para a 12.ª jornada da I Liga.