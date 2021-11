O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mantém este domingo o arquipélago dos Açores sob aviso amarelo, até às 09:00 de segunda-feira, devido às previsões de vento forte e precipitação.

Nas ilhas do Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) e no Grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), o aviso amarelo, que vigora até às 18:00 deste domingo (19:00 em Lisboa), diz respeito apenas à precipitação, que poderá ser forte e acompanhada de trovoada.

No caso do Grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo do IPMA, que vigora até às 09:00 de segunda-feira, diz respeito ao vento, que poderá soprar forte (50/65 quilómetros/hora), com rajadas até aos 90 km/h.

Os Açores têm estado sob a influência de uma superfície frontal fria, com ondulações, que tem afetado o estado do tempo nos últimos dias, em toda a região, embora as previsões apontem para uma melhoria significativa das condições meteorológicas a partir de segunda-feira.