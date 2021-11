Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há procuradores sem a experiência, ou sem as notas de mérito exigidas pela lei, a tratar de casos complexos. A notícia é avançada pelo Público.

Segundo escreve o jornal, o problema prende-se com as regras previstas no novo Estatuto do Ministério Público que entrou em vigor no início de 2020. No entanto, só foi aplicado no terreno com o último movimento de procuradores, concluído no verão. Por outro lado, também há quem aponte o dedo ao Conselho Superior do Ministério Público que fez as regras do concurso.

Em causa está o fim de uma das três categorias que existiam na carreira dos magistrados do Ministério Público, a de procurador-adjunto. Com a mudança, passara, a existir apenas as carreiras de procurador da República e procurador-geral adjunto.