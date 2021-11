Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi em abril que chegou a Portugal O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, publicado pela Companhia das Letras. O romance teve um grande impacto no Brasil, já que o autor misturou a discriminação racial com as aparentes minudências do dia-a-dia. A partir de um acontecimento dramático e doloroso na família do narrador da história, o que lemos é um retrato angustiante, denso mas de fuga impossível sobre a sociedade brasileira. Daí, é inevitável tirar conclusões para outros cenários, noutros países, em línguas distantes.

Foi essa intensidade que levou Jeferson Tenório a conquistar nomeações para distinções como o prémio Oceanos ou o Prémio Literário de São Paulo. Há poucas semanas, o autor veio a Portugal e marcou presença no Fólio (Festival Literário Internacional de Óbidos), onde conversou com o observador.

Li que começou a estudar literatura e que, nessa altura, sentiu que lhe faltavam leituras. Como é que, partindo daí, veio a tornar-se escritor?

Tornei-me escritor por acidente, não estava nos meus planos. O meu horizonte era dar aulas a crianças e adolescentes. Foi o que fiz durante 20 anos. A escrita era secundária. No Brasil, a profissão de professor exige muitas horas para se conseguir um salário razoável. Aos poucos, a escrita foi tomando conta da minha vida de tal modo que hoje não dou mais aulas. Até chegar à escrita, houve um processo longo. Primeiro, tornei-me leitor. Tornar-me escritor foi o ato mais transgressor e corajoso da minha vida. Venho de uma realidade muito dura e pobre e valorizar algo tão abstrato é muito difícil. Foi a partir do movimento de me tornar leitor que comecei a escrever.

Em O Avesso da Pele, que é a história de uma família, vemos o estado do Brasil. Como foi a receção em tempos de bolsonarismo?

Comecei a pensar no livro em 2014 ou 2015, altura em que já tinha ideia de falar de três assuntos: a relação entre pais e filhos, a violência policial e a profissão do professor. E de um professor muito específico: negro e no sul do país, onde a maioria é branca. Achei que ia fazer três livros, mas calhou de fazer um com estes três assuntos. Como o pensei anos antes, jamais imaginei a pandemia ou que o ano de 2020 fosse marcado pelas questões raciais.

O livro saiu num ano em que o bolsonarismo estava muito forte e em que as questões raciais estavam a ser discutidas. Bolsonaro não é um acidente histórico. O que aconteceu iria acontecer. Se não fosse ele, seria alguém próximo, porque o Brasil não resolveu nem a escravidão nem a ditadura. Temos uma sociedade muito racista, conservadora e preconceituosa que não admite os efeitos da escravidão nem que houve uma ditadura.

É essa a grande batalha do Brasil de hoje?

É. E quando digo que não resolvemos falo de preservação de memória. Há gerações que acham que a ditadura foi boa, que a escravidão não tem relação com a pobreza dos negros.

Desde a campanha de Bolsonaro, passou a ser socialmente mais aceite o discurso de ódio?

Acho que sim. Já havia uma sociedade conservadora, racista e preconceituosa, mas a classe média começou a identificar-se com o discurso de alguns políticos, como o Bolsonaro, que é a síntese dessa classe média que emerge de maneira rápida. Essa rapidez fez com que não tivessem acesso a educação, a meios culturais, que fazem com que as pessoas sejam mais críticas. O bolsonarismo tem apoio da classe média, de pessoas de uma elite que não tem acesso a meios culturais.

Mas está a descer muito nas sondagens. Será mais por ser inepto?

Ele tem uma limitação. É a revanche dos ignorantes.

Desce nas sondagens por isso ou por confronto com a própria política?

O que moveu a eleição do Bolsonaro foi uma questão económica. Os empresários não estão interessados no discurso dele. Ele pode ser racista e machista se quiser, desde que atenda às questões de mercado. Há empresários, principalmente de São Paulo, que dizem isso. O que lhes importa é que Bolsonaro atenda às suas demandas. A eleição de Bolsonaro foi uma eleição de mercado. Se agora olharem para o Lula e perceberem que ele pode ajudá-los, tanto faz qual é o seu discurso. Isso é o mais violento, trágico e brutal.

E os eleitores? Irão mais pelo discurso ou pela questão económica?

Ele tem 15% que o apoiam. São heterogéneos. Há pessoas da classe baixa, da classe média e empresários. Mas há uma margem de 10% que podem ser recuperados. E são pessoas que usam máscara, tomam vacina, mas são anti-petistas.

Mas os apoiantes não são a maioria. Passa essa imagem?

Mais ou menos. Quando fui morar para o Brasil [2014], ele ainda era uma piada. Quando se candidatou à presidência, ainda me pareceu impossível. Ele é muito limitado intelectualmente. Eu trabalho com teoria da argumentação e, desde a idade moderna, não se tem mais honestidade intelectual nos argumentos. Usa-se para conseguir vencer o oponente. O Bolsonaro não tem argumentos, o meme passa a ser o argumento.

Acha que vai cair nas próximas eleições? Sente-se que o discurso de ódio está mais leve?

Sim. Acho que o bolsonarismo ainda vai demorar mais tempo. O pensamento bolsonarista, não a eleição dele. E tenho receio do que pode acontecer no Brasil com a eleição de Lula. Com esta percentagem, que é minoria, mas que faz muito barulho. Há muita mais gente com arma.

Tem medo de que esses 15% representam algo mais físico?

Sim, é o que Bolsonaro prega. Parece remoto, mas, se pensarmos que o Bolsonaro era uma piada há uns anos, não dá para descartar nada. Alguns livros [o de Itamar Vieira Júnior, o último de Paulo Scott] chegaram no momento em que se esgotou um certo tipo de história, de homens brancos, de uma classe média urbana, e houve uma emergência de autores que contam outra história, de outro ponto de vista. E as pessoas procuravam representantes desse momento de resistência. Parece que esse público leitor acabou a abraçar essas histórias também no sentido político. A literatura também cumpre esse papel político de resistência.

Contrasta com parte da produção contemporânea brasileira que se fecha no circuito urbano, numa redoma, indiferente ao que está à volta, não?

É que estes mostram os efeitos da escravidão e que é necessário contar a história do Brasil pela ficção. Isso até existia na antropologia, mas não tanto na literatura.

Este tipo de literatura mostra mais facilmente o racismo do que a argumentação. Mas o grande efeito da literatura é mostrar a situação sem tentar convencer e, ao mostrar, fazer com que o leitor tire a sua ilação.

Concordo. A literatura toca de outro modo. Existe uma literatura mais engajada, mais direta, mas a que eu faço preserva as ambiguidades, o direito do leitor de tirar as suas conclusões. Não transforma policiais em bandidos. O que se discute em O Avesso da Pele são os efeitos do racismo estrutural na sua vida.

Senti isso na construção da relação afetiva dentro do romance, porque se percebe que existe fora do racismo direto e violento. E a subtileza é um dos grandes méritos do romance, é o que permite o seu alcance, mas também distingue a literatura de um panfleto ideológico.

Sim. Não que eu ache que não deva existir uma literatura mais engajada. Faz parte do sistema literário, cumpre uma função, e no Brasil existe uma literatura mais direta. Mas acho que uma coisa não exclui a outra. Podemos ter uma literatura mais reflexiva e outra mais engajada. Mas eu gosto de fazer a que aponta as nuances.

E nunca tem tendência para explicar de forma pedagógica em vez de mostrar?

Acho que a parte pedagógica tem sempre de acontecer no romance. Por vezes, o que é óbvio para as pessoas negras não é óbvio para as brancas. E é preciso um certo didatismo para chegar ao leitor. Para conseguir um determinado efeito.

À parte o público de que falámos, que precisava desta representação na literatura, como reagiu o outro setor?

Tive duas receções. A primeira foi dos movimentos negros, de coletivos negros, que gostaram muito do livro e falaram da identificação que tiveram. E a outra foi de pessoas brancas, que em sua grande maioria sentiram surpresa. Não se davam conta dos detalhes do racismo. Uma senhora de 77 anos disse-me que, depois de ler o romance, entendeu que havia racismo. Para mim, foi chocante. Onde esteve a senhora durante 77 anos? Mas no sul há gente que vive em comunidades fechadas. E a receção foi marcada por essa surpresa, que também existiu porque o livro aborda outros assuntos.

A surpresa também pode ser pelo alcance, não?

Sim, de gente que não teve de lidar com o racismo, e por isso não lhe parece um problema. Dependendo da loja, um negro nem pode entrar sem comprar, para não corresponder ao estereótipo de estar a tentar roubar. Isso é quotidiano.

Deve ser mais difícil de combater, por ser subtil.

Sim, e vai ficando mais sofisticado. E fica mais sofisticado porque o racismo também vai criando outras camadas. E preocupa-me chegarmos a um tal grau de complexidade para falarmos do racismo que não consigamos chegar à população.

Sente que o debate fica demasiado hermético?

Sim. Por momentos, fala-se de racismo estrutural, e há quem pergunte se deve dizer “negro” ou “preto”. É uma coisa muito básica, e a gente discute outra coisa.