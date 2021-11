Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, sustenta que “a exploração do lítio é um caminho inevitável”. Em entrevista à TSF e Jornal de Notícias, o ministro do Ambiente volta a afirmar: “não consigo entender porque é que a palavra lítio se transformou num palavrão”.

E continua, na entrevista, a defesa das explorações de lítio: “Existem em Portugal mais de 30 explorações de feldspato absolutamente pacíficas, sem qualquer problema ambiental. Eu dou um doce a quem mostrar a diferença entre uma exploração de feldspato e uma exploração de lítio. O lítio é essencial para a descarbonização. O lítio é essencial para a digitalização”. Ainda assim admite que não existem explorações mineiras exemplares nem em Portugal nem na Europa.

“Tenho muito poucos exemplos para dar. Tenho de ter essa humildade.”

Mas reafirma que a Europa tem de apostar mais nas matérias-primas, já que só tem 9% das matérias-primas consideradas críticas para o seu desenvolvimento.

“Faz mesmo mal a Europa, e Portugal, se não explorar as matérias-primas que tem. E se não explorar, obviamente, com todas as exigências ambientais, não conhecendo eu no Mundo nenhum quadro de exigência ambiental que se possa comparar com o europeu”, declara.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na mesma entrevista volta a explicar que as concessões mineiras múltiplas num mesmo dia é o que tem sido feito, ao longo dos anos, pela Direção-Geral de Energia e Geologia. O Público avançou que a 28 de outubro foram assinadas 14 concessões para exploração mineira.

Conforme avançou o Observador, cinco desses 14 contratos são para concessões de exploração, quatro são de prospeção com direito a explorar e cinco foram adendas.

Matos Fernandes, na entrevista, avança que em 2019 foram aprovados 13 contratos, em 2020 foram aprovados 16, em 2017 foram aprovados nove, “numa decisão que é administrativa. Com isto, não estou a alijar responsabilidade e muito menos criticar quem quer que seja na Direção-Geral de Energia e Geologia, mas essa é, de facto, uma decisão administrativa. A razão pela qual a DGEG costuma juntar numa cerimónia e fazer por junto é uma velha tradição”. E garante que “tudo isto foi completamente público, tudo isto foi precedido de consultas às autarquias, e não só, de forma a que houvesse esses pareceres favoráveis, e naquelas que são já hoje as quatro concessões para exploração tem de haver uma avaliação de impacto ambiental”.