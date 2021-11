A polícia polaca alertou este domingo para novas entradas irregulares de grupos de migrantes no seu território através da fronteira com a Bielorrússia, indicando que um desses grupos era formado por 50 pessoas.

A entrada no território da Polónia aconteceu durante a noite, junto à cidade de Dubicze Cerkiewne, no leste do país, de acordo com informações de fontes policiais divulgadas através da sua conta no Twitter e citadas pela agência Efe.

Num outro ponto da fronteira foram detidos 22 iraquianos, tendo sido contidas outras tentativas de entrada na zona fronteiriça, onde foi decretado estado de emergência e à qual os meios de comunicação social não têm acesso.

As autoridades militares da Polónia alertaram há dias para um aumento do número de migrantes do lado da Bielorrússia, incluindo crianças e mulheres.

Vários milhares de migrantes, com a intenção de entrar no espaço da União Europeia (UE), estão bloqueados há vários dias junto à fronteira da Bielorrússia com a Polónia.

Esta crise migratória levou já o Iraque a suspender os voos diretos para Minsk, uma decisão que foi seguida pela companhia aérea síria.

Também na sexta-feira, a aviação civil turca anunciou que os cidadãos do Iraque, Síria e Iémen não poderão voar dos aeroportos turcos para a Bielorrússia devido à situação na zona fronteiriça.