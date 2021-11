Caminhos "sinuosos" podem levar "aos desfechos mais desejados". Ronaldo acalma ânimos depois de desilusão com a Sérvia

Portugal foi o primeiro a marcar no jogo que decorreu no Estádio da Luz, com um golo de Renato Sanchez logo aos 2 minutos. Porém, a Sérvia fez o empate com um golo de Tadic aos 33 minutos — e ganhou com um golo de Mitrovic aos 90 minutos, quando o jogo já parecia encaminhado para acabar em empate. Portugal só precisava de empatar para garantir o apuramento direto para o Mundial do Qatar.