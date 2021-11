Carro estacionado há quase 50 anos na mesma rua de Itália é considerado monumento

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por vezes reparamos, na nossa rotina diária, num carro estacionado no mesmo sítio. Quanto mais o tempo passa, mais força ganha a dedução de que deve ter sido abandonado, e normalmente as autoridades retiram o veículo do local. Foi o que aconteceu a um Lancia Fulvia de 1962, mas com um destino mais nobre do que é habitual. Depois de estar parado na mesma rua em Itália durante quase meio século, passou a ser considerado um monumento.

Angelo Fregolent tem 94 anos, vive em Conegliano, norte de Itália, e deixou de usar o carro há décadas, mas nunca o chegou a tirar do lugar onde estava estacionado — mesmo à frente de sua casa e do seu negócio, um quiosque onde vendia jornais.