A atriz portuguesa Daniela Melchior vai entrar em mais um filme de Hollywood, que terá como protagonista o ator Liam Neeson (“A Lista de Schindler”, “Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma” e a franchise “Taken” – “Busca Implacável”, entre outros).

A informação é avançada pela publicação Deadline Hollywood, especializada em cinema.

O filme terá como título Marlowe e será realizado pelo cineasta irlandês Neil Jordan, vencedor de um Óscar na categoria Melhor Argumento Original pelo trabalho de escrita no thriller “Jogo de Lágrimas” (1992), que também realizou. Neil Jordan é também o criador da série “Os Bórgias”.

No cinema, além de “Jogo de Lágrimas”, Neil Jordan já realizou filmes como “Michael Collins” (1996), pelo qual foi premiado com o Leão de Ouro (o prémio principal) no Festival de Cinema de Veneza e O “Rapaz do Talho” (1997), que lhe valeu um Urso de Prata de Melhor Realizador no prestigiado Festival de Berlim.

Em “Marlowe”, a atriz vai contracenar com o ator François Arnaud — que interpretará o papel de seu irmão no filme —, fazendo também parte do elenco Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney, além de Liam Neeson (o protagonista).

Atualmente com 25 anos, a portuguesa Daniela Melchior teve a sua porta de entrada em Hollywood ao interpretar o papel da vilã Ratcatcher no blockbuster “Esquadrão Suicida”. A atriz esteve recentemente na feira de tecnologia Web Summit, em Lisboa, e revelou aí estar neste momento a gravar um novo filme em Barcelona, tendo ainda no calendário novos projetos em Hollywood agendados para o início do próximo ano de 2022.

Daniela Melchior vai ainda entrar numa outra produção internacional, “Assassin Club”, um filme de ação e espionagem realizado pelo cineasta francês Camille Delamarre e no qual a atriz será uma das protagonistas, contracenando com o ator Henry Golding e com o experiente ator irlandês — já nomeado quer para os Globos de Ouro quer para os Emmy — Sam Neill.