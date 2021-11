Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem foi detido numa clínica em Barcelona (Espanha), na passada quinta-feira, depois de a companheira ter feito o sinal de socorro popularizado no TikTok, relativo a crimes de violência doméstica.

Na clínica privada, localizada no distrito de Sarrià-Sant Gervasi, em Barcelona, um casal aguardava na sala de espera quando, segundo o El País, a vítima sinalizou o pedido de ajuda a uma das funcionárias.

O código gestual, popularizado no TikTok como meio de denunciar discretamente crimes de violência doméstica, consiste em colocar a palma da mão para a frente, com os dedos a apontar para cima, fletindo depois o polegar, seguido dos restantes dedos.

Uma das funcionárias da clínica alertou as autoridades e uma patrulha dos Mossos d’esquadra (a polícia da Catalunha) dirigiu-se ao local, onde interrogaram os membros do casal em separado. A vítima explicou aos agentes que o companheiro lhe dirigia “insultos, que a menosprezava e que demonstrava atitudes violentas, como empurrões”.

Os elementos da força de segurança detiveram o homem por suspeita de crimes de maus-tratos.

En una sala d’espera mèdica de BCN una dona indica, amb el senyal d’ajuda internacional, que és víctima de violència masclista. Gràcies a aquest gest que reconeix una treballadora, detenim l'acompanyant de la dona per presumptes maltractaments #ProuViolènciesMasclistes#25N pic.twitter.com/mg6VCkKNx7 — Mossos (@mossos) November 15, 2021

O município de Barcelona tem procurado detetar e prevenir casos de mulheres vítimas de violência doméstica. Inserido no programa “Te Acompañamos” (em português, “Acompanhamos-te”), a Polícia Municipal de Barcelona especializou 10 agentes – um por cada distrito – para que funcionem como ponto de referência em situações de violência doméstica, apoiando as vítimas e acompanhando os seus casos junto dos serviços de apoio social e à vítima.

Já no início do mês, o Observador tinha dado nota de uma jovem norte-americana que tinha sido salva após realizar o mesmo sinal gestual de socorro numa autoestrada interestadual do Kentucky.

A jovem teria acompanhado inicialmente um homem de 61 anos de livre vontade, mas acabou mais tarde por se ver numa situação de fragilidade, tendo acabado por ser salva pelas autoridades norte-americanas, alertadas por um homem que conduzia no carro atrás do sequestrador.