Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Theodore John Conrad, o homem que desapareceu do mapa em julho de 1969 depois de assaltar um banco em Cleveland (Estados Unidos), foi finalmente identificado pelas autoridades americanas.

Na sexta-feira de 11 de julho de 1969, Theodore Conrad, que trabalhava no Society National Bank, em Cleveland, abandonou o local de trabalho com 215 mil dólares (cerca de 188 mil euros) dentro de um saco de papel, sem que nenhum colega de trabalho tivesse dado conta do roubo.

O jovem banqueiro, à data com 20 anos de idade, desapareceu depois do assalto sem deixar rasto. Apenas na manhã de segunda-feira, dia 14 de julho de 1969, os funcionários do banco deram pela falta de Conrad, assim como pela falta do dinheiro, que corresponde atualmente a aproximadamente 1,7 milhões de dólares (cerca de 1,5 milhões de euros).

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, a investigação, que durou mais de 50 anos, levou as autoridades norte-americanas a investigar a presença de Theodore por todo o país, passando por locais como Washington D.C., Califórnia, Texas, Oregon e Honolulu, a capital do Estado do Havai.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Theodore Conrad chegou, inclusive, a fazer parte da lista dos “Mais Procurados dos EUA”.

One of America’s Most Wanted Fugitives Identified After 52 Years. Mystery solved of Ted Conrad, who pulled off one of the biggest bank robberies in Cleveland, Ohio history. pic.twitter.com/Jg4cbDmkfH — U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) November 12, 2021

Na semana passada, contudo, os US Marshals identificaram um homem nos subúrbios de Boston, capital do Estado de Massachusetts, como sendo Theodore Conrad.

Sob o nome falso Thomas Randele, Conrad residia nesta zona desde os anos 70, e morreu de cancro do pulmão em maio deste ano, com 71 anos de idade.

William O’Donnel, que dividia, segundo o jornal Cleveland, um apartamento com Conrad, mostrou-se surpreendido com a permanência do assaltante em Boston.

Não éramos muito próximos. Eu tinha-me mudado para o Arizona antes do assalto. O FBI ainda chegou a fazer-me perguntas sobre o assalto no meu local de trabalho, mas eu não sabia de nada. Pensei que um jovem como ele, tendo aquela quantidade de dinheiro, teria fugido para a Europa”, explicou.

Um dos envolvidos na investigação é um marshal chamado Peter J. Elliott, filho de outro marshal, John K. Elliott, que acompanhou a procura por Conrad desde o começo. John Elliott morreu em 2020, e o filho explicou que John nunca parou de procurar por Conrad desde a sua reforma do serviço dos US Marshals, em 1990.

Alguns dos documentos descobertos por John relativos à época em que Conrad frequentou a faculdade, nos anos 60, foram vitais para identificar o assaltante, comparando os papéis com outra documentação falsa que Theodore Conrad possuía.

“Espero que o meu pai esteja um pouco mais descansado sabendo que esta investigação chegou finalmente a um fim”, declarou Peter J. Elliott.